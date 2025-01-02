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BM Raportörleri: Gazze'deki Sağlık Saldırıları Soykırımın Parçası

BM raportörleri, Gazze'deki sağlık sistemine yönelik saldırıları soykırım olarak nitelendirirken İsrailli liderlerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 22:40
BM Raportörleri: Gazze'deki Sağlık Saldırıları Soykırımın Parçası

BM Raportörlerinden Çarpıcı Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemi ve hizmetlerine yönelik saldırılarını ''soykırım örneğinin bir parçası'' olarak değerlendirdi. Bu açıklama, BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng ve BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese tarafından yapıldı.

Gazze'de Sağlık Hakkı Hiçe Sayılıyor

Açıklamada, İsrail ordusunun geçen hafta Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskını ve hastane müdürü Husam Ebu Safiyye'nin keyfi olarak gözaltına alınmasını endişeyle karşıladıklarını ifade ettiler. Uzmanlar, ''Bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen, İsrail'in sağlık hakkına yönelik açık saldırısının devam ettiğini'' vurguladılar.

Sağlık Çalışanlarının Durumu Üzücü

Açıklamada, Gazze'deki sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı tehlikelerin altı çizildi. Şu ana kadar 1057'den fazla Filistinli sağlık ve tıp çalışanı yaşamını yitirdi. Birçok sağlık çalışanı ise keyfi olarak gözaltına alındı. Gazze'deki sağlık çalışanlarının cesurca mücadele ettiği belirtildi.

Acımasız Saldırılar ve Savaş Suçları

BM raporuna göre, sağlık çalışanlarına ve tesislerine yapılan saldırılar acil bakıma ihtiyaç duyan bireylerin temel sağlık hizmetlerine erişim hakkını ihlal ediyor. İsrail yetkililerine, işgal altındaki topraklarda sağlık hizmetlerine engelsiz erişim sağlaması ve bu haklara saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Hesap Vermek Zorundalar

Açıklamada, ''İşgal altındaki sağlık tesislerine yönelik kasıtlı saldırılar, bireyleri insanlık dışı muameleye maruz bırakma potansiyeline sahiptir ve bu bir savaş suçu sayılabilir. Gazze'de yaşananlar, açıkça iyi bilinen bir soykırım örneğidir'' denildi. Bu nedenle, İsrailli liderlerin bu durum için hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

Son olarak, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Safiyye'nin derhal serbest bırakılması ve sağlık tesislerine saldırıların durdurulması için acil çağrılar yapıldı.

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