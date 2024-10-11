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BM Raportörleri: İsrail'in Gazze Saldırıları Uluslararası Düzeni Tehdit Ediyor

BM raportörleri, Gazze saldırılarının uluslararası düzeni zayıflattığını ve insan hayatını tehdit ettiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:22
BM Raportörleri: İsrail'in Gazze Saldırıları Uluslararası Düzeni Tehdit Ediyor

BM Raportörlerinden Çarpıcı Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıların uluslararası düzeni yıkma riski taşıdığına dikkat çekti.

Saldırıların Arka Planı

BM raportörleri, İsrail'in Gazze'deki "soykırım saldırılarının" başlamasının 1. yılı dolayısıyla yaptıkları yazılı açıklamada, dünya tarihinin en derin krizlerinden biri ile karşı karşıya olunduğunu vurguladı. Açıklamada, "Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların 7 Ekim 2023'teki saldırısından sonra dünya, soykırım, etnik temizlik ve kolektif cezalandırma ile sonuçlanan bir şiddet dalgasına tanıklık ediyor" ifadeleri yer aldı.

İsrail'in Davranışları ve Sonuçları

Raportörler, İsrailli yöneticilerin Gazze'ye yönelik "soykırımı teşvik eden" söylemler içerdiğine dikkat çekti. Açıklamada, "1 yıl sonra, İsrail liderlerinin Gazze'yi yok etme vaadi yerine getirildi", değerlendirmesi yapıldı. Gazze Şeridi'nin büyük bir yıkıma uğradığı ve saldırıların hem sivil halkı hem de insani yardım çalışanlarını hedef aldığı belirtildi.

İnsani Durum ve Uluslararası Hukuk

KM raportörleri, "Gazze'de aileler yok edildi, nesiller silindi ve milyonlarca hayat paramparça oldu. Hayatta kalanların çoğu yerinden edildi. Sağlık altyapısının çökmesi, önlenebilir hastalıkların tedavi edilemez hale gelmesine yol açtı ve bu da salgınların yayılmasına zemin hazırladı" diye belirtti. "Uluslararası hukuk düzeni bu tür vahşetler karşısında çökmektedir" diyen raportörler, durumu bir an önce ele alacak temel adımların atılması gerektiğinin altını çizdi.

BM Özel Raportörleri

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin özel mekanizmaları kapsamında bağımsız bilgi toplama ve izleme faaliyetlerini yürüten uzmanlardan oluşmaktadır. Bu ekspertiz, gönüllülük esasına dayalı ve bağımsız şekilde çalışmaktadır.

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