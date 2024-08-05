BM Raportörleri: İsrail'in Gözaltındaki Filistinlilere İşkence İnsanlığa Karşı Suç

BM Raportörleri: İnsanlığa Karşı Önlenebilir Suç

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in gözaltına aldığı Filistinlilere yönelik işkencelerin "insanlığa karşı önlenebilir bir suç" olduğunu açıkladı.

Gözaltı Merkezindeki Şok Edici Koşullar

Raportörler, Negev Çölü'nde yer alan ve "İsrail'in Guantanamosu" olarak bilinen Sde Teiman gözaltı merkezinde, Filistinlilere yönelik işkence ve cinsel şiddet iddialarını "hukuk dışı ve iğrenç" olarak değerlendirerek, bu durumun "buzdağının yalnızca görünen kısmı" olduğunu vurguladı.

Sistematik Kötü Muamele

Açıklamada, İsrail'in gözaltındaki Filistinli bireylere karşı sistematik kötü muamele uygulamaları ve keyfi tutuklama pratiklerinin uzun yıllardır devam ettiği belirtildi. Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana herhangi bir kısıtlama getirilmemesi, "mutlak dokunulmazlık" ortamını pekiştiriyor.

Hapisteki Filistinlilerin Durumu

Yaklaşık 9.500 Filistinlinin, içerisinden yüzlerce çocuk ve kadının da bulunduğu, hapsedildiği belirtildi. Bu gruptaki kişilerin yaklaşık üçte birinin henüz suçlama veya yargılama sürecine tabi olmadığı kaydedildi.

İşkence ve Cinsel Saldırı İddiaları

Raporda, son 10 ayda en az 53 Filistinlinin, işkence ve cinsel saldırı gibi insanlık dışı koşullar sonucunda hayatını kaybettiği ifade edildi. Filistinli tutuklulara yönelik taciz ve tecavüz vakalarındaki artış kaygı verici bir boyut kazanıyor.

Uluslararası Topluma Çağrı

Bununla birlikte, BM raportörleri uluslararası toplumu, iddia edilen kötü muamelenin soruşturulması ve Filistinli tutukluların haklarının korunması amacıyla daha etkin bir baskı uygulamaya çağırdı. Bu tür uygulamaların bağımsız ve uluslararası insan hakları gözlemcileri tarafından incelenmesi gerektiği vurgulandı.

BM Özel Raportörlerinin Rolü

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyi'nin bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmalarının bir parçası olarak kamuoyunu bilgilendirmekte ve insan hakları ihlallerine dikkat çekmekte önemli bir rol oynamaktadır.

Böylece, uluslararası toplum, hak ihlallerine karşı daha etkili adımlar atma imkanı bulabilir.