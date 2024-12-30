BM Raportörleri: İsrail'in Saldırılarına Cevap Verecek Sonuçlar Olmalı

BM Raportörleri'nden Önemli Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sebebiyle uluslararası hukukun temellerine yönelik saldırının sonuçlarının ortaya çıkması gerektiğini belirtti.

Gazze'deki Durum ve Yasal Çerçeve

BM raportörleri, Gazze'ye yönelik saldırıların ve nüfusun zorla yerinden edilmesinin devam ettiğini vurgulayarak, İsrail'in silahlı çatışmalarda sivilleri korumaya yönelik yasal çerçeveyi zayıflattığını kaydetti.

Açıklamada, "(Gazze'deki saldırıları nedeniyle) İsrail'in uluslararası hukukun temellerine saldırısının sonuçları olmalı. Uluslararası insancıl hukuk, çatışmalara katılmayan ya da artık katılmayan sivilleri koruma yükümlülüğünü içerir; ancak İsrail bu kurallara uymakta başarısız olmuştur," ifadesi yer aldı.

İnsanlığa Karşı Suçlar ve Saldırılar

BM raportörleri, İsrail'in cinayet, işkence, cinsel şiddet ve zorla yerinden etme gibi insanlığa karşı suçlar işlediğini ve sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılara devam ettiğini vurguladı. Eğitim kurumları, kültürel varlıklar ve sağlık hizmetleri gibi sivil nesnelere yönelik saldırılar da dikkat çekici bulundu.

"Siyasi ve yargısal aktörler, İsrail işgali altındaki sivil nüfusa yönelik bu tür eylemleri göz önünde bulundurmalı. Uluslararası hukuka göre korunan kişiler askeri hedef teşkil etmez ve bunlara yönelik eylemler soykırım niteliğindedir," denildi.

Uluslararası Yargının Rolü

Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı (UAD)'nın, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi gerektiğini belirttiği hatırlatıldı. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardığına da değinildi.

BM raportörleri, uluslararası hukukun ciddi ihlallerinin bağımsız ve kapsamlı bir şekilde soruşturulmasının gerekliliğini vurgulayarak, "İsrail'in devam eden dokunulmazlığı, diğer çatışmaların taraflarına uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklere riayet etmeleri gerektiği mesajını zayıflatmaktadır. Çok taraflı sistemin gücünü kaybetmeyi göze alamayız. İsrail ve liderleri sorumlu tutulmalıdır," ifadelerini kullandı.