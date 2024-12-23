BM Raportörlerinden Esed Rejimi Suçlarına İlişkin Kanıtların Korunması Çağrısı

BM Raportörleri, Suriye'deki Suçların Kanıtlarının Korunmasını İstedi

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin dönemi boyunca işlenen ağır insan hakları ihlalleri ve uluslararası suçlara ilişkin kanıtların korunması çağrısında bulundu.

Açıklamalar ve Önemli Vurgular

BM raportörleri, Esed rejimi döneminde işlenmiş olan suçlara dair ortak bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Suriye'deki ağır insan hakları ihlalleri ve uluslararası suçlara ilişkin kanıtların korunması gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Çatışma ve otoriterlik yılları boyunca yaşanan, insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleriyle ilgili belgelerin korunmasının hesap verebilirlik için kritik öneme sahip olduğunun altı çizildi. Raportörler, "İlgili tüm paydaşlar, kayıp kişilerin aranması için hayati bilgilerin kaybolmasını önlemelidir. Bugün eylemsizlik, yarın başarı olasılığını etkileyebilir." şeklinde uyarıda bulundu.

Toplu Mezarlar ve Ailelerin İhtiyaçları

Kuruluş, Suriye'deki geçici yönetim yetkililerine toplu mezarların bulunduğu alanların korunması için sistemler kurma, mezarlıkların kazılması için protokoller oluşturma ve ailelerin, mağdurları tespit etme ihtiyaçlarını karşılama çağrısı yaptı.

Ayrıca, BM ve tüm uluslararası aktörlerin Suriye'de hesap verebilirliğin sağlanması için ortak hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

BM Özel Raportörleri Kimdir?

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" olarak bilinen süreçlerin bir parçasıdır. BM insan hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, belirli bir ülkenin durumu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunlarla ilgili bağımsız bilgi toplama ve izleme işlevini üstlenir. Kurum bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.