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BM Raportörlerinden Fransa'daki Başörtüsü Yasağına Sert Eleştiri

BM raportörleri, Fransa'daki başörtüsü yasağını ayrımcılık olarak nitelendirerek geri alınması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 20:06
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 20:06
BM Raportörlerinden Fransa'daki Başörtüsü Yasağına Sert Eleştiri

BM Raportörlerinden Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Fransa'nın spor alanında uyguladığı başörtüsü yasağını "ayrımcılık" olarak nitelendirerek, bu kararın derhal geri alınması gerektiğini savundular.

Kararın Orantısızlığına Dikkat Çekildi

Raportörler, Fransa futbol ve basketbol federasyonlarının başörtülü sporcuları amatör müsabakalardan men etme kararının yanı sıra, hükûmetin Paris Olimpiyat Oyunları'nda başörtülü sporcuların temsil edilmesini engelleme eyleminin de orantısız olduğunu belirtti.

İfade Özgürlüğü ve Din Hakkına Vurgu

Açıklamada, "Bu karar, oyuncuların kimlik ve inançlarını hem özel hem de kamusal alanda özgürce ifade etme haklarını ihlal ediyor. Başörtüsü takan Müslüman kadınlar ve kızlar, kültürel ve sportif yaşamda eşit haklara sahip olmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Laiklik ve Tarafsızlık İlkeleri

Devletin tarafsızlık ve laiklik ilkesinin, ifade özgürlüğü ile din veya inanç özgürlüğüne sınırlamalar getirmek için meşru bir gerekçe olamayacağını vurgulayan raportörler, bu özgürlüklerin sınırlandırılmasının her durumda orantılı olması gerektiğini hatırlattı.

Uluslararası Hukuka İhtiyaç Duyuldu

BM raportörleri, "Kısıtlamalar, uluslararası hukukta belirtilen gerekçelere ulaşmak için gerekli olmalıdır ve varsayımlar ya da önyargılarla değil, somut gerçeklerle haklı çıkarılmalıdır" dedi.

Hoşgörüsüzlüğe Son Verilmeli

Son olarak, fransız hükümetine, başörtüsü takmayı tercih eden kadınlar ve kızlara yönelik hoşgörüsüzlük ve dışlanmanın önlenmesi adına gerekli tüm önlemleri alması gerektiğini hatırlattılar.

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