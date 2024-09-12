BM Raportörlerinden İsrail'e Gazeteci Saldırıları Kınaması

BM Raportörleri, İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırılarının Arkasında Yatan Gerçekler

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, işgal altındaki Batı Şeria'da çalışan gazetecilere yönelik artan saldırıları ve tacizleri şiddetle kınadılar. Bu açıklamalar, BM'nin fikir ve ifade özgürlüğü alanındaki uzmanları Irene Khan ve Francesca Albanese tarafından yapıldı.

Saldırıların Artışı ve Gazetecilerin Güvenliği

Açıklamalarda, İsrail'in 27 Ağustos'tan itibaren başlattığı saldırıların ardından gazetecilere yönelik tacizlerin önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi. Raportörler, "Yasa dışı işgal altındaki Batı Şeria'da gazetecilere yönelik saldırı ve tacizleri şiddetle kınıyoruz. Bunlar, İsrail ordusunun potansiyel savaş suçlarını rapor etme çabalarını engellemeye yönelik kaba girişimlerdir,” dediler.

Gazetecilik Faaliyetlerinin Engellenmesi

Ayrıca, İsrail'in uluslararası gazetecilerin Gazze'ye erişimini engellemeye devam ettiği belirtilerek, "Şu an Batı Şeria’daki gazetecilerin güvenliği ciddi şekilde tehdit altında. Bu durum, gazetecilik faaliyetlerini büyük ölçüde kısıtlamaktadır," denildi.

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyi tarafından belirli süreçlerin bir parçası olarak çalışmakta ve bağımsız bilgi toplama ile izleme faaliyetleri yürütmektedirler. Bu uzmanlar, gönüllü bir temel üzerinde bağımsız olarak hareket etmektedir.