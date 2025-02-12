BM Raportörlerinden Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

BM Raportörlerinden Trump'a Sert Cevap

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme ve Gazze Şeridi’ni "devralma" planını kınadı. Yaptıkları yazılı açıklamada, bu önerinin uluslararası düzenin temel kurallarını yıkacağı konusunda uyarıda bulundular.

Trump'ın Tehditleri Endişe Verici

Raportörler, Trump'ın Gazze'yi ele geçirme yönündeki tehditlerinin "şok edici" olduğunu belirttiler. Bu açıklamada, ABD'nin bu tür açık ihlallerinin saldırganlık konusundaki tabuyu yıkacağına dikkat çekildi. "Bu, diğer bencil ülkeleri yabancı toprakları ele geçirmeye cesaretlendirecek," ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Hukuk ve Barış İçin Tehlike

Açıklamada, ABD'nin önerisinin uygulanmasının BM Sözleşmesi’nin en temel kurallarını çiğneyeceği vurgulandı. "Bu tür ihlaller ile uluslararası hukukun üstünlüğünün yerini, kanunsuz 'en güçlünün üstünlüğü' alacaktır," denildi. Aynı zamanda, İsrail'in 50 yıldır süregelen işgalinin hem İsrail hem de Filistin için barış ve güvenlik getirmediği kaydedildi.

Filistinlilerin Refahı İçin Çözüm Önerileri

Raportörler, Trump'ın teklifinin Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini hızlandıracağına dikkat çekerek, "Eğer Trump, Filistinlilerin refahı konusunda gerçekten endişe duyuyorsa, kalıcı bir ateşkes sağlamalı ve BM’nin Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) fon sağlamayı sürdürmelidir," önerisinde bulundular.

Trump'ın Gazze'yi Devralma İfadesi

Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Gazze'yi devralacağını belirtmişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu ifade eden Trump, Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha uygun olacağını savundu.

BM Özel Raportörleri Kimdir?

BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları olarak bilinen bir sürecin parçasıdır. Bu bağımsız mekanizmalar, belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele almak için bilgi toplarlar ve izleme faaliyetlerinde bulunurlar. Uzmanlar, gönüllülük esasına göre bağımsız şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.