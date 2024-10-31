BM Raportörü Albanese'den 'Büyük İsrail' Uyarısı

BM Raportörü Francesca Albanese'den İddialar

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Tel Aviv yönetiminin 'Büyük İsrail' hedefinde ilerlediğini belirtti. Albanese, New York'taki BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik ihlalleri hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Filistin Kimliğine Tehdit

Albanese, İsrail'in işgal altında bulunma hakkı olmadığını ifade ederek, Tel Aviv yönetiminin, yerli Filistin nüfusunu yok etmeye yönelik tehditler savurduğunu aktardı. Özel Raportör, "Sömürgeciliğin bir parçası olarak, işgal altında Filistin topraklarında Filistin kimliğine yönelik fiziksel ve ruhsal bir dönüşüm yaratma çabası var," dedi.

Irkçılık ve Uluslararası Hukuk İhlalleri

Albanese, BM üyesi devletlere İsrail'in bir ırk ayrımcılığına dayalı devlet olarak tanınmasını önerdi. Raporundaki bir taslak kararın 7. paragrafında, "İsrail'i resmen bir ırkçı devlet ve uluslararası hukukun ihlalcisi olarak tanımak" gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail'in işgal altındaki Filistinlilere yönelik muamelesini eleştirerek, milyonlarca Filistinlinin ayrımcılığa maruz kaldığını dile getirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Çağrı

Özel Raportör, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısına, İsrail tarafından işlenen soykırım ve ırkçılık temelli suçların soruşturulması çağrısında bulundu. Albanese, "İsrail'in batılı devletler tarafından korunduğunu" ve bu korumanın uluslararası hukukun ihlallerine neden olduğunu vurguladı. Ayrıca, "İsrail'in yaptıklarını destekleyen bir grup var, bu, uluslararası düzeydeki gelişmeleri olumsuz etkiliyor," dedi.