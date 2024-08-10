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BM Raportörü Albanese'den Filistinli Suikastlarına Soruşturma Çağrısı

Francesca Albanese, İsrail'in Filistinlilere yönelik suikastlarının soruşturulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:04
BM Raportörü Albanese'den Filistinli Suikastlarına Soruşturma Çağrısı

BM Raportörü Albanese, Suikastların Soruşturulmasını İstiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in Filistinlilere yönelik düzenlediği suikastların uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, bu eylemlerin bağımsız ve şeffaf bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade etti.

Artan Şiddet ve Yargısız İnfazlar

Albanese, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, diğer BM raportörleriyle birlikte Orta Doğu’da artan şiddeti kınadıkları ortak bir deklarasyona da dikkat çekti. Açıklama, bölgedeki yargısız infaz ve cinayetlere karşı bir duruş sergilemeyi amaçlıyordu.

Hesap Verebilirlik ve Barış

Albanese, İsrail’in Filistin içindeki ve yurt dışındaki hedef gözeterek gerçekleştirdiği suikastlar için artık hesap vermesi gerektiğini belirtti. "Bağımsız ve şeffaf soruşturmalar ile hesap verebilirlik, kalıcı barışa giden yolun önemli bir parçası olmalıdır," diye ekledi.

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