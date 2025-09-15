BM Raportörü Albanese: Gazze'de soykırım dünya ilgisizliğiyle gerçekleşti

Rapor sunumu ve çarpıcı veriler

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'de yaşanan soykırımın, dünyanın İsrail'i durdurmak için yeterince umursamaması sonucunda meydana geldiğini açıkladı.

Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60'ncı Oturumu kapsamında hazırladığı raporu düzenlediği basın toplantısında sundu. Raporda Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma dair çarpıcı rakamlar yer aldı.

Gazze'de 710 gündür süren saldırılar nedeniyle yaşanan dehşete dikkat çeken Albanese, saldırılarda kesin olarak 65 bin Filistinlinin öldüğünü ve bunların yüzde 75'inden fazlasının kadın ve çocuk olduğunu bildirdi.

Raporda ayrıca 252 gazeteci ve 353 BM personelinin öldüğü, çocuk, kadın ve hasta dahil 10 bin Filistinlinin İsrail tarafından keyfi olarak gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Albanese, Gazze'de ev, barınak, hastane, okul ve camilerin yıkılmaya devam ettiğini vurgulayarak, 'Gazze'nin yüzde 85'inden fazlası harabe halinde. Gazze'nin son kalıntılarını, yani Gazze kentini ele geçirmek için devam eden saldırı, sadece Filistinlileri mahvetmekle kalmayacak, aynı zamanda kalan İsrailli rehineleri de tehlikeye atarak hayatlarını büyük tehlikeye atacak.' dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da baskıların arttığını belirten Albanese, son 710 günde 212'si çocuk olmak üzere binden fazla Filistinlinin öldüğünü, bölgelere yönelik 1600 baskın yapıldığını ve bunun önceki yıllara göre yüzde 22 artış olduğunu aktardı.

Albanese sözlerinde şu ifadeleri kullandı: 'Bu sadece İsrail'in suçu değil. Bu, sessizlik, suç ortaklığı, fon, silah ve nitelikli siyasi kılıfların sağlanmasıyla sürdürülen bir küresel suç. Tarih bunu hatırlayacak. Bu bilinen ilk soykırım değil. Holokost yaşandı, Bosna'daki ve Ruanda'daki soykırım da o dönemin insanları tarafından biliniyordu. Ancak bu soykırım, dünya (İsrail'i) onları durdurmak için yeterince umursamadığından gerçekleşti. Bugünün soykırımı, farklı bir durum olarak açıkça ortada, alaycı bir şekilde inkar ediliyor, acımasızca destekleniyor ve silahlandırılıyor. Buna karşı çıkanlar ise susturuluyor, dövülüyor, suçlu ilan ediliyor ve karalanıyor. İşte bu yüzden bunun zamanımızın utancı ve uluslararası hukuk düzeninin çöküşü olduğunu söylüyorum.'

Albanese, dünya liderlerine ve politikacılara 'Nasıl uyuyorsunuz? Ne zaman harekete geçeceksiniz?' sorularını yönelterek, sözlerin ötesinde 'harekete geçme' çağrısında bulundu ve dünyanın farklı kesimlerinden birçok insanın bu soykırıma karşı çıktığını vurguladı.