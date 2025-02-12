BM Raportörü Albanese: Gazze'deki Soykırımın Batı Şeria'ya Taşınma Riski

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'deki yükselen soykırım tehlikesinin şimdi Batı Şeria ve Doğu Kudüs için de geçerli olduğunu belirtti. Albanese, son haftalarda İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı saldırılarını artırdığını vurgularken, bu durumu uluslararası topluma da dikkat çekmek amacıyla aktardı.

Ekim 2023 Raporunda Soykırım Uyarısı

Albanese, Ekim 2023'te BM Genel Kurulu'na sunduğu bir raporda, Gazze'de yaşanan soykırım riskine dikkat çektiğini hatırlatarak, benzer endişelerin Batı Şeria için de geçerli olduğunu ifade etti. "Ülkeler arasındaki insani durumları karşılaştırmalıyız, Gazze'de işlenen soykırım eylemlerinin Batı Şeria'da da tekrarlanma riski var," dedi.

Açıklanan Veriler Üzerinden Durum Tespiti

Albanese'nin açıklamalarına göre, Ekim 2023 ile Ekim 2024 tarihleri arasında Batı Şeria'da 830 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra, bir yıl içinde 300'den fazla Filistinli tutuklandı ve bu kişilerin çoğu kötü muameleye maruz kaldı. Albanese, bazıları işkence ve tecavüze uğramışken, hapiste hayatını kaybeden Filistinliler olduğuna da dikkat çekti.

Sivil Altyapının Tahribi ve Cezasızlık Sorunu

BM Raportörü, yerleşimcilerin cezasız kalan saldırıları ve sivil altyapının tahribi ile ilgili konuşarak, "Soykırımın hedefi, tüm Filistin halkıdır. Bu, kapsamlı bir politika ve uluslararası toplumu harekete geçirmelidir," dedi.

Uçurum ve Umut Arasında Dönüşüm

Francesca Albanese, çektiği sonucun önemine değinirken şu ifadeleri kullandı: "Uçurum ile umut arasındaki kavşaktayız." Almanya'da yapılacak olan Uluslararası Adalet Divanı toplantısında, uluslararası hukuk ihlallerinin yanı sıra, soykırım sözleşmesi kapsamındaki suçlarla ilgili dikkat çekici konular ele alınacak.

Hollanda'daki Karalama Kampanyası

Albanese, Hollanda'daki İsrail lobisinin önemli bir kuruluşu tarafından kendisi hakkında başlatılan karalama kampanyasına da değinirken, "Hakkımda belirtildiği kadar kötü biri olarak yarın parlamentoya gideceğim." ifadelerini kullandı. Tüm bu gelişmelere rağmen, Hollanda ziyareti boyunca üniversitelerde çeşitli kamuya açık konuşmalar gerçekleştirecek ve GroenLinks-PvdA parti ofisinde milletvekilleriyle görüşecek.