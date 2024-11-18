DOLAR
34,61 -0,53%
EURO
36,7 -1,24%
ALTIN
2.903,79 -2,34%
BITCOIN
3.138.903,5 -1,19%

BM Raportörü Albanese: İsrail Gazze'de Soykırım Yapıyor

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını ve bu durumun belgelerle kanıtlandığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 20:20
BM Raportörü Albanese: İsrail Gazze'de Soykırım Yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, son bir yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucunda, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına kesin olarak emin olduğunu açıkladı. Albanese, "Son bir yılımı İsrail'in Filistin'deki soykırımını belgeleştirmeye adadım. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir şüphe yok." dedi.

İspanya Meclisi'nde düzenlenen "Barış inşası süreçlerinde askeri ambargoların rolü" başlıklı oturum, Rescop adlı sivil toplum kuruluşunun girişimiyle başlatılan, İsrail'e silah satışının durdurulması kampanyası çerçevesinde gerçekleştirildi. Oturuma Albanese ile birlikte, İnsan Hakları için Filistin Merkezi (PCHR) Başkanı Raji Sourani, Kolombiya'nın Madrid Büyükelçisi Eduardo Avila Navarrete, Johannesburg Üniversitesi'nden Profesör Salim Vally, ve eski İspanya Yüksek Mahkeme Hakimi Jose Antonio Martin Pallin gibi önemli isimler katıldı.

Albanese, Uluslararası Adalet Divanı'nın temmuz ayında aldığı karara da atıfta bulunarak, İsrail'in işgal altındaki Filistin'deki soykırımının açık bir şekilde belgelenmiş olduğunu dile getirdi. Bu soykırımın Gazze'de yaşayan insanlara onarılamaz bir hasar bıraktığını vurguladı.

BM üye ülkelerinin, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına uyması gerektiğini belirten Albanese, soykırım uygulayan bir ülkeyle silah ticareti yapmanın BM sözleşmelerine aykırı olduğunu ifade etti.

Albanese, "Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı, sonrasında İsrail'in işlediği soykırımı asla haklı çıkarmaz"İsrail ile askeri, akademik ve diplomatik tüm ilişkilerin kesilmesi gerektiğini açıkladı. Bu süreçte silah ambargosunun yeterli olmadığını vurguladı.

PCHR Başkanı Raji Sourani, oturumda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de açıkça bir soykırım gerçekleştirdiğini belirtti. Sourani, "Gazze'de hiçbir şey kalmadı. Hastaneler, çocuk hastaneleri bile haritadan silindi"

Sourani ayrıca, Avrupa ve ABD'yi ikiyüzlülükle suçlayarak, "Hepsi İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtse de, İsrail'in yaptığı soykırımcı bir işgal""Ukrayna'nın kendini savunma hakkı nasıl meşruysa, Filistinlilerin de aynı hakka sahip olduğunu"

Sonuç olarak, oturumda İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımının önlenmesi için askeri malzeme ve silah taşıyan gemilerin geçişine izin verilmemesi ve tüm askeri anlaşmaların askıya alınması gerektiği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal Belediyesi Önünde Protesto: İşten Çıkarılan Kadın Emekçiden Eylem
2
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: 28 Mermi Atıldı
3
Gazze'de Gazeteciler İçin Tarihi Katliam: 1640 Saldırı
4
Modi, G20 Zirvesi'nde Küresel Güney'in Önceliklerine Dikkat Çekti
5
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den Seçimlerin Yeniden Yapılması Çağrısı
6
Beyoğlu'nda Usta ve Genç Sanatçıların Hüsnühat Sergisi Açıldı
7
İsrail Ordusunun Beyrut Saldırısında Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme