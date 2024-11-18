BM Raportörü Albanese: İsrail Gazze'de Soykırım Yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, son bir yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucunda, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına kesin olarak emin olduğunu açıkladı. Albanese, "Son bir yılımı İsrail'in Filistin'deki soykırımını belgeleştirmeye adadım. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir şüphe yok." dedi.

İspanya Meclisi'nde düzenlenen "Barış inşası süreçlerinde askeri ambargoların rolü" başlıklı oturum, Rescop adlı sivil toplum kuruluşunun girişimiyle başlatılan, İsrail'e silah satışının durdurulması kampanyası çerçevesinde gerçekleştirildi. Oturuma Albanese ile birlikte, İnsan Hakları için Filistin Merkezi (PCHR) Başkanı Raji Sourani, Kolombiya'nın Madrid Büyükelçisi Eduardo Avila Navarrete, Johannesburg Üniversitesi'nden Profesör Salim Vally, ve eski İspanya Yüksek Mahkeme Hakimi Jose Antonio Martin Pallin gibi önemli isimler katıldı.

Albanese, Uluslararası Adalet Divanı'nın temmuz ayında aldığı karara da atıfta bulunarak, İsrail'in işgal altındaki Filistin'deki soykırımının açık bir şekilde belgelenmiş olduğunu dile getirdi. Bu soykırımın Gazze'de yaşayan insanlara onarılamaz bir hasar bıraktığını vurguladı.

BM üye ülkelerinin, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına uyması gerektiğini belirten Albanese, soykırım uygulayan bir ülkeyle silah ticareti yapmanın BM sözleşmelerine aykırı olduğunu ifade etti.

Albanese, "Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı, sonrasında İsrail'in işlediği soykırımı asla haklı çıkarmaz"İsrail ile askeri, akademik ve diplomatik tüm ilişkilerin kesilmesi gerektiğini açıkladı. Bu süreçte silah ambargosunun yeterli olmadığını vurguladı.