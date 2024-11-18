BM Raportörü Albanese: İsrail Gazze'de Soykırım Yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, son bir yıl boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucunda, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına kesin olarak emin olduğunu açıkladı. Albanese, "Son bir yılımı İsrail'in Filistin'deki soykırımını belgeleştirmeye adadım. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir şüphe yok." dedi.
İspanya Meclisi'nde düzenlenen "Barış inşası süreçlerinde askeri ambargoların rolü" başlıklı oturum, Rescop adlı sivil toplum kuruluşunun girişimiyle başlatılan, İsrail'e silah satışının durdurulması kampanyası çerçevesinde gerçekleştirildi. Oturuma Albanese ile birlikte, İnsan Hakları için Filistin Merkezi (PCHR) Başkanı Raji Sourani, Kolombiya'nın Madrid Büyükelçisi Eduardo Avila Navarrete, Johannesburg Üniversitesi'nden Profesör Salim Vally, ve eski İspanya Yüksek Mahkeme Hakimi Jose Antonio Martin Pallin gibi önemli isimler katıldı.
Albanese, Uluslararası Adalet Divanı'nın temmuz ayında aldığı karara da atıfta bulunarak, İsrail'in işgal altındaki Filistin'deki soykırımının açık bir şekilde belgelenmiş olduğunu dile getirdi. Bu soykırımın Gazze'de yaşayan insanlara onarılamaz bir hasar bıraktığını vurguladı.
BM üye ülkelerinin, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına uyması gerektiğini belirten Albanese, soykırım uygulayan bir ülkeyle silah ticareti yapmanın BM sözleşmelerine aykırı olduğunu ifade etti.
Albanese, "Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı, sonrasında İsrail'in işlediği soykırımı asla haklı çıkarmaz"İsrail ile askeri, akademik ve diplomatik tüm ilişkilerin kesilmesi gerektiğini açıkladı. Bu süreçte silah ambargosunun yeterli olmadığını vurguladı.
PCHR Başkanı Raji Sourani, oturumda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de açıkça bir soykırım gerçekleştirdiğini belirtti. Sourani, "Gazze'de hiçbir şey kalmadı. Hastaneler, çocuk hastaneleri bile haritadan silindi" Sourani ayrıca, Avrupa ve ABD'yi ikiyüzlülükle suçlayarak, "Hepsi İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtse de, İsrail'in yaptığı soykırımcı bir işgal""Ukrayna'nın kendini savunma hakkı nasıl meşruysa, Filistinlilerin de aynı hakka sahip olduğunu" Sonuç olarak, oturumda İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımının önlenmesi için askeri malzeme ve silah taşıyan gemilerin geçişine izin verilmemesi ve tüm askeri anlaşmaların askıya alınması gerektiği belirtildi. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Sourani ayrıca, Avrupa ve ABD'yi ikiyüzlülükle suçlayarak, "Hepsi İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtse de, İsrail'in yaptığı soykırımcı bir işgal""Ukrayna'nın kendini savunma hakkı nasıl meşruysa, Filistinlilerin de aynı hakka sahip olduğunu" Sonuç olarak, oturumda İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımının önlenmesi için askeri malzeme ve silah taşıyan gemilerin geçişine izin verilmemesi ve tüm askeri anlaşmaların askıya alınması gerektiği belirtildi. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Sonuç olarak, oturumda İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımının önlenmesi için askeri malzeme ve silah taşıyan gemilerin geçişine izin verilmemesi ve tüm askeri anlaşmaların askıya alınması gerektiği belirtildi.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.