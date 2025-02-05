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BM Raportörü Albanese, Trump'ın Gazze Planını Eleştirdi

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını 'hukuka aykırı' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:54
BM Raportörü Albanese, Trump'ın Gazze Planını Eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını "hukuka aykırı, ahlaksız ve tamamen sorumsuzca" olarak değerlendirdi.

Albanese, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarını eleştirdi. Söz konusu planın durumu daha da kötüleştireceğini belirten Albanese, "(Bu plan) hukuka aykırı, ahlaksız ve tamamen sorumsuzca. (Trump'ın) teklif ettiği şey saçmalık." ifadelerini kullandı.

Francesca Albanese, ayrıca "Bu, uluslararası bir suç olan zorla yerinden etme suçuna teşviktir." şeklinde konuştu. Bu noktada uluslararası toplumu "daha güçlü bir duruşa" çağıran Albanese, "Çok uzun bir süre boyunca, uluslararası toplum Filistin meselesini kalkınma, ekonomik teşvikler ve insani yardımlarla çözülebilecek bir konu gibi gördü. Açık olmak gerekirse, bu işe yaramıyor." dedi.

- Donald Trump'ın Gazze'yi devralma planı

Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte Gazze Şeridi'ni devralacaklarını açıkladı. Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Gazze'nin tamamen yerle bir olmuş bir alan olduğunu ve oradaki Filistinlilerin, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savundu.

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