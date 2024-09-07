BM Raportörü Fakhri'den İsrail'e Sert Suçlamalar

BM Raportörü Fakhri, İsrail'i Suçladı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, Gazze Şeridi'ndeki savaşın 12. ayına girerken İsrail'i, Filistinlilere karşı "açlık kampanyası" yürütmekle itham etti.

İsrail'in Saldırıları ve Açlık

Fakhri, Associated Press'e verdiği demeçte, bu hafta BM Genel Kurulu'na sunduğu raporda, İsrail’in, Gazze’ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim tarihinden itibaren aç bırakma kampanyasını da devreye soktuğunu belirtti. Raporda, bu saldırıların 135 binden fazla Filistinli’nin yaşamını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.

Yardımların Durumu

Gazze'ye gelen sınırlı yardımların çoğunun, başlangıçta İsrail tarafından belirlenen kuzey yerine, Gazze Şeridi'nin güney ve orta bölgelerine gittiği belirtilirken, Fakhri, Aralık 2023 itibarıyla Gazze'deki Filistinlilerin dünya genelinde kıtlık ve felaket düzeyinde açlık çeken nüfusun %80'ini oluşturduğunu vurguladı.

Açlık Politikası ve Tarihsel Bağlantılar

Fakhri, "Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin başına geldiği gibi, geçmişteki hiçbir savaşta bir halk bu kadar hızlı ve büyük ölçekli bir açlıkla karşılaşmamıştı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "İsrail, Filistinlilere karşı 'açlık politikası' uygulamasını 1948'de, Filistin halkının yerinden edilmesiyle başlamaktadır" dedi.

FAO'dan Geldiği Raporlar

Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana tarım ve balıkçılık da dahil olmak üzere gıda sisteminin tahrip olduğuna dair doğrudan raporlar aldığını belirten Fakhri, bu durumu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve diğer kuruluşların belgelerde kabul ettiğini açıkladı. "İsrail, Gazze’deki Filistin halkını eziyet etmek ve öldürmek için insani yardımı, siyasi ve askeri bir silah olarak kullanıyor" dedi.

Hamas'tan Acil Müdahale Çağrısı

Hamas hareketi, BM raportörünün raporuna dair yaptığı açıklamada, "İsrail’in Gazze'ye karşı yürüttüğü imha savaşı kapsamında sivillere karşı işlenen iğrenç suçları belgeleyen yeni bir kanıt" olduğunu belirtti. Uluslararası toplumdan ve BM'den Filistin halkına yardım etmek ve yaşanan ihlalleri durdurmak için acil müdahale talebinde bulundu.