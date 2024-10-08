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BM Raportörü Francesca Albanese: Filistin'in Egemenliği Tanınmadan Vardır

Albanese, Filistin'in egemenliğinin uluslararası tanınma olmaksızın varlığını sürdüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 21:06
BM Raportörü Francesca Albanese: Filistin'in Egemenliği Tanınmadan Vardır

Filistin'in Egemenliği Üzerine Değerlendirme

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Filistin'in uluslararası alanda tanınmasına bakılmaksızın egemenliğinin var olduğunu ifade etti. Albanese, bu görüşünü Anadolu Ajansı ile gerçekleştirdiği röportajda dile getirdi.

Uluslararası Tanıma Şartı Değil

Albanese, Filistin'in egemen olması için diğer devletlerin tanımasının şart olmadığını belirtti ve bu durumun Filistin halkının varoluşunu daha da güçlendirdiğini vurguladı.

Tartışmalara Açık Konu

Bu açıklama, uluslararası ilişkilerde Filistin meselesinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor.

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