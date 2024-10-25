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BM Raportörü, Gazze'de Soykırımın Sonlandırılması İçin Acil Çağrıda Bulundu

BM'nin sağlık raportörü, Gazze'de soykırımın durdurulması için tüm yolların kullanılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 22:51
BM Raportörü, Gazze'de Soykırımın Sonlandırılması İçin Acil Çağrıda Bulundu

BM Raportörü Tlaleng Mofokeng'in Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Sağlık Raportörü Tlaleng Mofokeng, dünya liderlerinin Gazze'de devam eden soykırımı sonlandırmak için "ekonomik, siyasi ve diplomatik" tüm önlemleri alması gerektiğini belirtti.

Gazze’deki Durumun Aciliyeti

Mofokeng, BM binasında düzenlenen basın toplantısında, "Gazze'de süren soykırımda sağlığa erişim olmaması kabul edilemez" ifadesini kullandı. Aynı zamanda, sağlık çalışanlarının da bu ortamda hayatını kaybettiğini ve görevlerini yapmalarının engellendiğini dile getirdi.

Sağlık Çalışanlarının Zor Durumu

Sağlık çalışanlarının aylardır korkunç koşullar altında çalışmaya devam ettiğini belirten Mofokeng, "Gerekli ilaçlar olmadan ameliyat yapıyorlar" şeklinde konuştu. Bunun yanı sıra, Gazze'deki tüm ihtilaflarda insan haklarının mutlaka gözetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Uluslararası Topluma Düşen Görev

Mofokeng, insanlık adına acil bir ateşkes sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Dünya liderleri, Gazze'de soykırımı sonlandırmak için her türlü girişimi yapmalıdır" dedi. Ayrıca, Gazze'deki sağlık sistemine verilen ağır hasarı "medicide" olarak tanımladı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Doktorların, olası tehlikelere rağmen hastalarını terk etmediğini söyleyen Mofokeng, uluslararası hukukun daha önce görülmemiş bir şekilde ihlal edildiğini ifade etti. İsrailli yetkililere endişelerinin iletildiğini ancak henüz resmi bir cevap alınmadığını da sözlerine ekledi.

Mofokeng, "Cezasız kalma durumu her geçen gün yeni boyutlara ulaşıyor" diyerek, bu durumun artık sona ermesi gerektiğini belirtti.

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