BM Raportörü Khan: Gazetecilerin Katledilmesi Gazze'de 'Soykırımın Örtbası'

Khan'ın raporu ve uyarısı

Birleşmiş Milletler'in fikir ve ifade özgürlüğü raportörü Irene Khan, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 60'ncı Oturumu kapsamında düzenlenen basın toplantısında Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin raporunu sundu.

Khan, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 252 gazetecinin İsrail tarafından kasıtlı olarak öldürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kişiler sahadaki vahşeti, suçları ve soykırımı ifşa etmek için yaptıkları çalışmalar nedeniyle kasıtlı olarak seçilip öldürüldüler. Yani sadece gazetecileri öldürmüyorlar. Burada açıkça hikayeyi öldürmek için bir öldürme girişimi yapılıyor. Bugün Gazze'deki yerel gazeteciler bu katliamın yükünü taşıyorlar çünkü Gazze'de bulunanlar sadece onlar."

Khan, Gazze'de yaşananların son derece sıra dışı olduğunu, BM'ye üye bir devletin bağımsız uluslararası medyaya erişimi engellediği başka bir durum hatırlamadığını ifade etti ve gazeteciliğin suç olmadığını vurguladı.

"Gazeteciler, uluslararası insancıl hukuk kapsamında sivildir ve bu nedenle diğer siviller gibi korunuyorlar. (Gazze'deki) Gazetecilerin katledilmesi, soykırımın örtbas edilmesidir."

Khan, ayrıca İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında tek bir gazetecinin öldürülmesinin bağımsız bir şekilde soruşturulmasına izin vermediğinin altını çizdi. Khan, İsrail ordusunun, gazeteciler ve dünyaya sızan bilgilerin durdurulması halinde yaptıklarını cezasız şekilde sürdürebileceklerine inandığını belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaşta 14 gazetecinin öldürüldüğünü hatırlatan Khan, Gazze'deki kayıpların hem süre hem de sayı olarak ne kadar korkunç olduğunu vurguladı.