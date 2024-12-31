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BM Raportörü Mofokeng'den İsrail'e Soykırım Çağrısı

Tlaleng Mofokeng, İsrail'e gözaltındaki sağlık personelini serbest bırakma ve soykırıma son verme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:29
BM Raportörü Mofokeng'den İsrail'e Soykırım Çağrısı

BM Raportörü Mofokeng, İsrail'e Gazze'deki "Soykırımı Sonlandır" Çağrısı Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, İsrail'e, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'yi serbest bırakması ve Gazze'deki soykırıma son vermesi için acil bir çağrıda bulundu.

Mofokeng, Gazze'ye yönelik saldırılar hakkında X sosyal medya platformunda bir paylaşımda bulundu. ''Bir doktor ve BM raportörü olarak, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin İsrail tarafından uygulanan acımasız gözaltı sürecinin derhal son bulmasını talep ediyorum. Soykırıma son verin'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne Saldırısı

İsrail ordusu, 27 Aralık'ta Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkartmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye ve hastane personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu açıklamış ve durumlarının kamuoyuna açıklanması için çağrıda bulunmuştu.

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