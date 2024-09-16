BM Raportörü Mofokeng: Gazze'de Soykırım Dehşeti Yaşanıyor

BM Sağlık Hakkı Raportörü Mofokeng’in Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM) Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng, dün gerçekleştirilen basın toplantısında Gazze'deki trajik durumu değerlendirdi. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in sürdürdüğü yoğun saldırılara dikkat çekerek, "Gazze'de son 11 ayda soykırım dehşetini gördük," dedi.

Hastaneler ve Sağlık Altyapısı Tehlikede

Mofokeng, Gazze'deki sağlık altyapısının ciddi şekilde tahrip edildiğini ve yalnızca 36 hastaneden 17'sinin kısmen işlevsel durumda olduğunu belirtti.

İnsan Hakları İhlalleri ve Suyun Durumu

BM'nin diğer raportörlerinden Pedro Arrojo-Agudo, Gazze'deki su sıkıntısına dair çok kritik bilgiler verdi. Nüfusun günde kişi başına sadece 4,7 litre suyla yaşadığını ifade eden Arrojo-Agudo, "Dünya Sağlık Örgütü, acil durumlarda en az 15 litre su gerektiğini belirtmektedir," dedi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Reportör George Katrougalos, Filistin devletinin acil olarak tanınmasının önemine dikkat çekti. "Gazze'deki savaşın hemen durdurulması için tüm devletlerin harekete geçmesi gerekiyor," ifadesini kullandı.

Temel Altyapının Yıkımı

Diğer bir raportör Francesca Albanese, son 11 ayda yaşananların yalnızca Filistinlilerin sorunu olmadığını vurgulayarak, “Bu trajedi, çok taraflılığın ve BM kurallar sisteminin geleceğiyle doğrudan ilgili,” dedi.

Albanese, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı; "Uluslararası toplum, Gazze'deki duruma karşı kararlı bir şekilde müdahale etmelidir," şeklinde konuştu.