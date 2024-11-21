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BM Raportörü Rajagopal'dan UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrine Tarihi Değerlendirme

BM Raportörü Rajagopal, UCM'nin Netanyahu'ya yönelik tutuklama emrini tarihi olarak nitelendirerek önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:28
BM Raportörü Rajagopal'dan UCM'nin Netanyahu Hakkındaki Tutuklama Emrine Tarihi Değerlendirme

BM Raportörü Rajagopal, UCM'nin Tutuklama Emrini Tarihi Buldu

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini tarihi bir karar olarak değerlendirdi.

UCM'nin Tarihi Kararına Yönelik Tepkiler

BM'nin kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konularındaki Özel Raportörü Reem Alsalem ile Rajagopal, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama kararına dair X platformunda paylaşımlarda bulundu. Rajagopal, bu emri "vahşetlerin hesabını verme yolunda önemli bir adım" olarak tanımlarken, bunun sadece gerçek tutuklama olasılığı değil, aynı zamanda itibar ve miras bedelleri taşıdığını belirtti.

Alsalem ise karara ilişkin, "Geç olması hiç olmamasından iyidir." ifadelerini kullandı. UCM'nin Netanyahu ve Gallant için, Gazze'de sivillerin aç bırakılması ve zulme yol açan eylemler dolayısıyla tutuklama emri çıkardığını vurguladı. Ayrıca, Mahkemenin Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs üzerindeki yargı yetkisini teyit ederek, İsrail'in Filistin'deki iddia edilen suçlar üzerindeki yargı itirazlarını reddettiği aktarıldı.

Gelecekteki Olumlu Gelişmeler

Alsalem, UCM'nin gelecekte bu suçların cinsiyet ve toplumsal cinsiyete özgü yönlerini de göz önünde bulundurmasını umut ettiğini ifade etti. Ayrıca, UCM'nin geçmişteki performansının beklenenin çok altında kaldığını kaydeden Alsalem, "Bu karar metninde Filistinli kadınlar üzerindeki belirli sonuçlardan bahsedilmiyor ancak çıkarım yapılabilir." şeklinde konuştu.

UCM'den yapılan açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldığı belirtilirken, Mahkeme ayrıca İsrail'in UCM'nin yargı yetkisine yönelttiği itirazları da reddetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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