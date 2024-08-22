BM Raportörü Richard Bennett'ten Afganistan'a Giriş Yasağına Tepki

BM Raportörü Richard Bennett'ten Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan İnsan Hakları Özel Raportörü Richard Bennett, Afganistan’ın geçici hükümeti tarafından yürürlüğe giren ülkeye giriş yasağının kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Yasağı Kınadı

Bennett, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Afgan yönetiminin bu yasağını "geriye doğru atılmış bir adım" olarak nitelendirdi. Bu kararın, Afganistan yönetimiyle BM ve uluslararası toplum arasındaki etkileşimi olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Şeffaf İletişim Vurgusu

Bennett, görevi gereği Afganistan'daki insan hakları durumunu bağımsız bir şekilde değerlendirerek yöneticilerle şeffaf bir iletişim geliştirmeye çalıştığını belirtti. Bu bağlamda, çözüm önerileri ve teknik destek sunduğunu ifade etti. "Taliban'ı bu kararını geri almaya çağırıyorum ve Afganistan’a seyahat etme niyetimi tekrar ediyorum," dedi.

İşine Bağlılık ve Süreklilik

BM'nin atadığı bağımsız bir uzman olarak görevine ciddiyetle yaklaştığını ve Afgan halkıyla iletişimini sürdüreceğini dile getiren Bennett, insan hakları ihlallerini belgelerken kararlılığını yineledi.

Afganistan Geçici Hükümetinin Açıklaması

Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, 20 Ağustos’ta Bennett'in ülkeye girişini yasakladıklarını belirterek, bu kararın "taraflı" ve "Afganistan aleyhine propaganda yaptığı" gerekçesiyle alındığını açıkladı.