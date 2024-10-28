BM Raportörü Saul'dan İsrail'e Eleştiri: Silah Sevkiyatına Son Verin

BM Özel Raportörü'nden Kritik Açıklamalar

Birleşmiş Milletler'in (BM) insan hakları konularında özel raportörü olan Ben Saul, Gazze'deki saldırılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Saul, İsrail'in uyguladığı orantısız saldırıları eleştirerek, "Tüm devletlerden İsrail'e silah ve teçhizat sevkiyatını durdurmalarını istedik" dedi.

Orantısız Saldırılar ve Sivillerin Durumu

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saul, İsrail’in sivil hedefleri vurduğunu ve yoğun nüfuslu alanlarda yüksek patlayıcı silahlar kullandığını vurguladı. Ayrıca, insani yardımları engelleyerek açlığı bir silah olarak kullandığını ifade etti.

Uluslararası Hukuk ve Devletlerin Yükümlülükleri

Saul, herhangi bir silah sevkiyatının, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülükleri ihlal edebileceğine dikkat çekerek, "BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve diğer uluslararası kuruluşlar, İsrail’e uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğine dair mesajlarını iletti. Ancak İsrail bu mesajları duymazdan geliyor" şeklinde konuştu.

Direniş Hakkı Üzerine Değerlendirmeler

Saul, işgale maruz kalan halkların direniş haklarını da ele alarak, "Uluslararası hukuk gereği, işgal altında kalan halklar kendi kaderini tayin etme hakkını kullanabilir" dedi. Fakat bu direnişin uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. "Saldırılara karşı meşru müdafa hakları vardır, fakat bu sivilleri hedef alarak gerçekleştirilemez" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, Saul, direniş hareketlerinin de sivilleri hedef almaması gerektiğinin altını çizdi. Bu kurallar, tüm bireyler için geçerli uluslararası hukuk normlarıdır.