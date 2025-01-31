BM Raporu: 2024'te Myanmar'da Askeri Yönetim Şiddet Dalgası Yaşatıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Myanmar ordusunun, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ardında, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasının sonrasında yaşananları ele alan bir rapor paylaştı. Türk, 2024'ün, darbeden sonra en ağır sivil ölümlerinin yaşandığı yıl olduğunu ifade etti.

Türk, ''İktidar üzerindeki kontrolü zayıflayan ordu, 2024 boyunca sivillere ve sivillerin yaşadığı bölgelere karşı misilleme hava saldırıları ve topçu ateşi başlattı. Binlerce genç askerlik hizmetine zorlandı. Keyfi tutuklamalar ve soruşturmalar gerçekleştirildi.'' şeklinde konuştu.

Raporun dikkat çekici bulgularından biri de ordunun şiddetinin artması nedeniyle kitlesel yerinden edilmelerin yaşandığı oldu. Türk, insani yardım görevlilerine erişimin, doğal afetler karşısında bile başta engellendiğini vurguladı.

Türk, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP)'nun verilerine atıfta bulunarak, son 4 yılda 1144 kadın ve 709 çocuk olmak üzere en az 6 bin 231 sivilin ordu tarafından öldürüldüğünü belirtti. 2023 yılında bu sayının 1639 olduğunu belirten Türk, özellikle 531 kadın ve 248 çocuğun geçen yıl hayatını kaybettiğini aktardı.

Türk, ''Dört yıl sonra siviller için sahadaki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini görmek çok üzücü. Bu vahşete acilen son verilmediği ve faillerin hesap verebilirliği sağlanmadığı takdirde sivil kayıplar artmaya devam edecek.'' dedi.

Bölgedeki güç sahibi ülkelere Myanmar'daki şiddete son verme çağrısında bulunan Türk, uluslararası toplumun işlenen suçlara karşı cezasızlığın sona ermesi için adım atması gerektiğini vurguladı.

Myanmar'daki askeri darbe, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddiaları sonrasında, 1 Şubat 2021'de Myanmar ordusu tarafından gerçekleştirildi. Ordu, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ve pek çok yetkiliyi gözaltına alarak olağanüstü hal ilan etti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu gibi gruplardan oluşan 'Üç Kardeşler İttifakı', Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatarak direniş gösterdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, darbenin gerçekleştirilmesinden bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldüğünü ve 3,3 milyon'dan fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu.