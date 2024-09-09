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BM Raporu: 7,2 Milyon Mülteci Çocuk Eğitimsizlik Sorunuyla Yüz Yüze

BMMYK, dünya genelinde 7,2 milyon mülteci çocuğun eğitimden mahrum kaldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:27
BM Raporu: 7,2 Milyon Mülteci Çocuk Eğitimsizlik Sorunuyla Yüz Yüze

BM Raporu: Mülteci Çocukların Eğitim Eşitsizliği

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünyada 7,2 milyon mülteci çocuğun eğitim haklarından mahrum kaldığını açıkladı.

Çocukların Eğitim Hakkı Tehdit Altında

BMMYK'nın yayınladığı "Mülteci Eğitim Raporu"na göre, dünya genelinde yaklaşık 14,8 milyon mülteci çocuğun eğitim hayatına yönelik bazı iyileştirmeler sağlanmasına rağmen, güçlükler devam etmektedir. Rapor, mülteci çocukların eğitimden mahrum kalmasında güvensizlik, kapsayıcı eğitim politikalarının eksikliği, kapasite yetersizlikleri ve dil engellerinin etkili olduğunu belirtmektedir.

Önemli Veriler ve Anlamı

Veriler, 65 ülkeden gelen bilgileri içermekte olup, 7,2 milyon mülteci çocuğun bu zorluklar nedeniyle eğitim imkanlarından yoksun kaldığını ve bunun gençlerin gelecekteki yaşam standartlarını tehdit ettiğini göstermektedir. BMMYK'nın raporunda, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2022'den bu yana 600 bin yerinden edilmiş çocuğun eğitimden uzak kaldığına da dikkat çekilmektedir.

Eğitim: Bir Umut Işığı

BMMYK'nın Yüksek Komiseri Filippo Grandi, eğitimin hayat kurtarıcı bir araç olduğunu ve bu konuda yapılan çalışmalara dikkat çekmiştir. Grandi, “Eğitim, herkes için işgücü piyasasına daha fazla erişim imkanı sunarak, mültecilerin geçim kaynaklarını sağlamalarına ve ailelerini desteklemelerine yardımcı olur. 2030 hedeflerine yaklaşırken, çocukların ve gençlerin öğrenme hakkına bağlılığımızı yeniden vurgulamalıyız.” ifadelerini kullanmıştır.

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