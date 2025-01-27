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BM Raporu: Esed Rejimi Döneminde Sistematik Hukuk İhlalleri

BM, Beşşar Esed döneminde muhaliflere yönelik sistematik işkence ve gözaltı uygulamalarını belgeledi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 20:36
BM Raporu: Esed Rejimi Döneminde Sistematik Hukuk İhlalleri

BMT'den Şok Rapor: Esed Döneminde Hukuk İhlalleri

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye’de devrik lider Beşşar Esed’in yönetimi altında muhaliflerin bastırılmasında keyfi gözaltı, işkence ve zorla kaybetme gibi hukuksuzluğun sistematik bir şekilde kullanıldığını açıkladı.

Raporun Detayları

BM Komisyonu, devrik Esed rejimi hakkında gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda “Acı Ağı: Suriye Arap Cumhuriyeti’nde Keyfi Gözaltı, İşkence ve Kötü Muamele” başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, Esed rejiminin muhalefeti bastırmak için bu yöntemleri sistematik bir şekilde kullandığı belirtilerek, bu eylemlerin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

Serbest Bırakılanların Durumu

Raporda ayrıca, Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte işkence odalarındaki tutukluların serbest bırakıldığı ifade edildi. Ancak, bu durumun Suriye halkı için hala büyük bir travma yarattığı ve kayıp yakınlarını bulamayan 10 binlerce ailenin acısının sürdüğü vurgulandı. Toplu mezarların keşfi, birçok aileyi en kötü sonla yüzleştirmiştir.

Acil Eylem Çağrısı

Raporda, uzmanlar tarafından toplu mezarlar ve kanıtların korunması için kararlı bir eyleme acil ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Serbest bırakılanların işkence, yetersiz beslenme ve çeşitli hastalıklarla mücadele ettiği kaydedilmiştir.

Yeni Bir Geçiş Dönemi Fırsatı

Komisyon Başkanı Paulo Pinheiro, görüşlerinde şu ifadelere yer verdi: "Kritik bir geçiş dönemindeyiz. Geçiş hükümeti, artık bu suçların bir daha asla tekrarlanmamasını sağlayabilir." Bu bulguların, yaşanan istismarlar için cezasızlığın sona ermesine yardımcı olmasını umuyoruz. Komisyon Üyesi Lynn Welchman ise, bu kanıtların, sevdiklerini kaybeden Suriyeliler için umut olabileceğini ifade etti.

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