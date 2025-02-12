BM Raporu: Gazze'de 2.300'den Fazla Çocuk Yetersiz Beslenme Nedeniyle Tedavi Gördü

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in 15 ay boyunca süren saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nde yaşanan gıda sıkıntısının sonuçlarını gözler önüne serdi. OCHA, 2023 yılının başından bu yana 2.369 bebek ve çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti.

Açıklamada, Gazze'deki yetersiz beslenme sorununun boyutu vurgulanarak, bu çocukların 4031966'sına ise orta derece akut yetersiz beslenme tanısı konulduğu aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırıları öncesinde Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gören neredeyse hiç çocuk olmadığına dikkat çekilen açıklamada, temel sağlık hizmetleri ve besleyici gıdaya erişim eksikliğinin, 2 yaş altı bebeklerde akut yetersiz beslenmenin yayılmasına yol açtığı ifade edildi.

19 Ocak'daki ateşkesin ardından, Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye insani yardımların girişine yönelik engellemeleri azalttığı bildiriliyor. Ancak, bölgedeki ihtiyacın karşılanmasının hâlâ zaman alacağına dikkat çekiliyor.

Ateşkes anlaşması gereği, her gün 600 yardım tırının Gazze'ye ulaşması gerekiyordu; fakat şu ana kadar sadece taahhüt edilen miktarın yüzde 70'i kadar yardım ulaştırıldığı belirtildi. Filistinli yetkililer, ateşkes kapsamında Gazze'ye 60 bin konteyner ve 200 bin çadır girişine izin verilmesi gerektiğini, ancak teslimatın geciktiğini bildirdi.