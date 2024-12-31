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BM Raporu: Gazze'de 258 UNRWA Personeli Hayatını Kaybetti

BM, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 258 UNRWA personelinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:06
BM Raporu: Gazze'de 258 UNRWA Personeli Hayatını Kaybetti

BM Raporu: Gazze'de 258 UNRWA Personeli Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırılar başlattığı tarihten bu yana 258 UNRWA personelinin öldüğünü duyurdu.

Lazzarini, İsrail ordusunun saldırılarını artırarak sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani krize dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Saldırıların üzerinden 15 ay geçtiğini belirten Lazzarini, "Dünyanın gözleri önünde dehşet hız kesmeden devam ediyor." şeklinde ifadeler kullandı.

İnsanlığa Dair Çağrılar

Lazzarini ayrıca, İsrail’in alıkoyduğu ve gözaltı merkezlerinde tutulan en az 20 UNRWA personeli bulunduğunu vurgulayarak, bu kişilerin sistematik kötü muamele, aşağılamaya ve işkenceye maruz kaldıklarına dair tanıklıkların bulunduğunu ifade etti.

İsrail’in alıkoyduğu UNRWA insani yardım çalışanlarının serbest bırakılması gerektiğini söyleyen Lazzarini, "Nerede olurlarsa olsun, ihtiyaç sahiplerine insani yardımın eriştirilmesini kolaylaştırın. Kış mevsimi için gerekli olanlar dahil olmak üzere acil ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin girebilmesi için Gazze üzerindeki kuşatmayı kaldırın.” dedi.

BM'ye Sığınan Gazzelilerin Kayıpları

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail saldırılarından kaçarak Birleşmiş Milletler koruması altına giren en az 745 Gazzeli'nin öldüğünü ve 2 bin 200'den fazla kişinin yaralandığını belirtti. Gazze’de UNRWA’ya ait bina ve tesislere yönelik yaklaşık 650 saldırı kaydedildi.

Lazzarini, "UNRWA binalarının üçte ikisinden fazlası hasar görmüş ya da yıkılmıştır. Bu yapıların büyük çoğunluğu, savaş öncesinde çocuklar için okul olarak kullanılıyordu." açıklamasında bulundu.

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