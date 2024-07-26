BM Raporu: Gazze'de Yerinden Edilenlerin Oranı Alarm Veriyor

Gazze'deki Zorla Yerinden Edilmeler Artıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının etkilerini ortaya koyan çarpıcı bir rapor yayınladı. Rapor, Gazze bölgesinde her 10 kişiden 9'unun zorla yerinden edildiğini vurguluyor.

Güvenli Alan Kalmadı

UNRWA'nın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, Gazze'deki güvenli bölgelerin kalmadığı ifade edildi. Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı bu bölgede, yerinden edilenlerin çoğu aşırı kalabalık okullarda, yıkık binalarda ve çöp yığınlarının arasında derme çatma çadırlarda yaşamaya çalışıyor. Gazze'nin Zor Günleri

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Gazze halkı defalarca zorla yerinden edilmekte ve bu durum, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivil halk için büyük zorluklar yaratmaktadır. Filistin Kızılayı, İsrail'in güvenli olduğunu öne sürdüğü El-Mevasi bölgesinde dahi tek çadırlık yer kalmadığını belirtiyor.

Sosyal İhtiyaçlar ve Kriz

Bu zor şartlar altında, Gazze halkı hayata tutunma mücadelesi vermekte ve temel sosyal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaktadır. Yerinden edilenlerin sığınacak bir yeri kalmadığı ve her geçen gün artan baskı altında yaşam mücadelesi verdikleri açıktır.