BM Raporu: Gazze'nin Ekonomisi Dramatik Bir Düşüş Yaşadı

BM Raporu: Gazze'nin Ekonomik Krizi

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Gazze'nin ekonomik faaliyetinin 2024'ün ortalarına gelindiğinde 2022 seviyesinin %20'sinin altına düştüğünü duyurdu.

Temel Sektörler Varlıklarını Kaybediyor

UNCTAD raporu, İsrail'in askeri saldırılarının Gazze'deki ekonomik yapıyı derinden sarstığını ve temel itici güç olan işletmelerin %82'sinin ya zarar gördüğünü ya da tamamen yok olduğunu belirtmektedir. Bu durum, işsizlik ve yoksulluğun artmasına neden oldu.

Tarım Sektöründe Çöküş

Raporda, Gazze'deki tarım sektörünün %80 ila %96'sının kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Yaşanan yıkım, gıda üretim kapasitesini felç etti ve gıda güvensizliğini artırdı.

Batı Şeria'daki Ekonomik Durum

Batı Şeria'da da ekonomik durum tehlikeli boyutlara ulaştı. İş gücü piyasası koşulları önemli ölçüde kötüleşti ve işsizlik oranı %12,9'dan %32'ye çıkarak 306 bin kişinin işsiz kalmasına yol açtı. Uluslararası Destek Talebi

Rapor, uluslararası topluma Filistin topraklarındaki ekonomik çöküşü durdurmak ve insani krizde çözüm bulmak için acil müdahalelerde bulunma çağrısında bulunmaktadır.