BM Raporu: Lübnan'da 178 Bin Kişi Hala Yerinden Edilmiş Durumda

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail'in yoğun saldırıları sonrası ateşkes ilan edilen Lübnan'da yerinden edilen 178 bin 817 kişinin hala topraklarına geri dönemediğini bildirdi.

UNOCHA, Lübnan'daki insani koşullara dair yeni raporunu paylaştı. 6-12 Aralık tarihlerini kapsayan bu raporda, Lübnan içinde yerinden edilmiş 902 bin 717 kişinin geri döndüğü ifade edilirken, 178 bin 817 kişinin hala yerinde edim durumunda olduğu vurgulandı.

Rapor ayrıca, 27 Kasım tarihinde ateşkesin ilan edilmesiyle birlikte, 55 bin kişinin Suriye'den Lübnan'a geri döndüğünü belirtti.

Lübnan'daki insani durum, uluslararası organlar tarafından yakından izleniyor ve bölgedeki gerginliklerin düşürülmesi için çalışmalar sürüyor.