BM Raporu: Yemen'deki Sel Felaketi 158 Bin Kişiyi Etkiledi

Yemen'de Sel Felaketi

İleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki sel felaketinin yaşamı tehdit eden boyutlarını gözler önüne serdi. 2024 yılı başından bu yana, 158 binden fazla kişi etkilenmiş durumda.

Şiddetli Yağışlar Sonrası Durum

BM Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 28 Temmuz tarihine kadar olan sürede oluşan selin, birçok insanı zor durumda bıraktığını bildirdi. Bu dönemde, sel nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İnsani Yardım Çabaları

Ayrıca, açıklamada insani yardım ortaklarının, Yemen genelinde en savunmasız grupların ihtiyaçlarına yanıt vermek için çaba gösterdiği kaydedildi. Bu süreç, bölgedeki zorluklara rağmen hayat kurtarma amacı gütmektedir.