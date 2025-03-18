BM Rapportörü: ABD'nin Myanmar'a Yardım Kesintisi Zalimce ve Zamanlama Hatası

BM Myanmar İnsan Hakları Raportörü Tom Andrews, ABD'nin yardımları kesmesini 'zalims' ve 'zamanlaması kötü' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:18
BM Rapportörü: ABD'nin Myanmar'a Yardım Kesintisi Zalimce ve Zamanlama Hatası

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar'daki İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Andrews, ABD'nin Myanmar'a yaptığı yardımları kesmesini "gereksiz, zalimce ve zamanlaması kötü" olarak nitelendirdi. Andrews, düzenlediği basın toplantısında, bu kararın ciddi sonuçları olacağına dikkat çekti.

Andrews, Myanmar nüfusunun yaklaşık üçte birinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu tam anlamıyla bir felaket. Gereksiz, zalimce ve zamanlaması kötü. Buna tavır almamız gerekiyor." ifadesini kullandı. Ayrıca, Myanmar'a yardımların kesilmesinin tüm bölgeyi etkileyebileceğine dikkat çekti ve "Bu kaosun ciddi bir maliyeti var, bu maliyet sadece Myanmar halkı tarafından değil, bölge ve ötesi tarafından karşılanıyor," şeklinde konuştu.

Andrews, Myanmar'daki ve mülteci kamplarındaki kötüleşen koşulların sınır bölgelerini istikrarsızlaştırabileceğine değinerek, Arakan eyaletinden Bangladeş'e gelen mültecilerde ciddi yetersiz beslenme belirtilerinin görüldüğünü vurguladı. Ayrıca, ilgili hastalıkların yaygınlaştığı uyarısını da yaptı.

Andrews, yardım programları hakkında tartışmaların olabileceğini ancak kesintiye gitmenin "bu konuda izlenebilecek en kötü yol" olduğunu belirtti. BM İnsan Hakları Konseyi'ni konuyla ilgili "adım atmaya" çağıran Andrews, "Bu en kötü siyasettir ve uydurma ve çarpıtmalara dayanan kötü bir siyasi noktaya varmak için insan hayatlarını feda etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

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