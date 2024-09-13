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BM, Rusya-Ukrayna Nükleer Savaş Tartışmalarını Korkutucu Buluyor

Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna arasındaki nükleer silah tehditlerini endişe verici olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 23:10
BM, Rusya-Ukrayna Nükleer Savaş Tartışmalarını Korkutucu Buluyor

BM'den Nükleer Savaş Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ve Rusya arasında yeniden alevlenen nükleer savaş tartışmalarını endişe verici buluyor.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Açıklamalarda Bulundu

BMM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında soruları yanıtlarken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Batılı ülkelerin ürettiği uzun menzilli silahların kullanılmasının kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğine yönelik açıklaması üzerine "Nükleer silahların artan şekilde gündeme gelmesi endişe verici" dedi.

Çatışmanın Durumu ve Uluslararası Hukuk

Dujarric, bu durumun, "Ukrayna-Rusya çatışması"nın uluslararası hukuk ve BM tüzüğü çerçevesinde ilerlemediğine dair bir başka gösterge olduğunu ifade etti. Ayrıca, dünyanın tehlikeli bir dönemden geçtiğini vurguladı.

Dujarric, ülkelerin silahsızlanma taahhütlerini artırması gerektiğini bildirdi ve "Genel Sekreter, herhangi bir yanlış hesaplamanın çatışmayı daha da ölümcül hale getirebileceği endişesini kamuoyuna açıkça dile getirdi" şeklinde konuştu.

Ukrayna ve Rusya Arasındaki İlişkiler

Zelenskiy, 20. Yalta Avrupa Stratejisi Toplantısı'nda, Rusya ile devam eden savaşın sona ermesi için gerekli olan uzun menzilli silahların kullanılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirtmişti. Bu silahların kullanımının şimdilik yasak olduğu ifade edildi. Rus yetkililer ise NATO'yu, nükleer bir güçle savaşmamaları konusunda uyardı.

BM'nin bu konudaki açıklamaları, uluslararası güvenlik endişelerini bir kez daha gündeme getiriyor.

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