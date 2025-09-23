BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sivillerin hakları barış görüşmelerinde öncelik olmalı

BM'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sivillerin haklarına öncelik çağrısı

İnsan Hakları Ofisi raporu Cenevre'de paylaşıldı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve ofis sözcüsü Jeremy Laurence, Şubat 2022'den bu yana süren çatışmaya ilişkin bulguları içeren raporu BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında açıkladı.

Rapor, Haziran 2023 itibarıyla 215 gözaltına alınan ve serbest bırakılan sivil ile yapılan görüşmeleri temel alıyor ve savaşın başlangıcından bu yana gözaltında bulunan binlerce Ukraynalının rahatsız edici işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını kaydediyor.

İşgal altındaki topraklarda uygulanan hukuk ve tutuklamalar

Rapor, Rusya'nın işgal altındaki topraklarda Rus ceza hukukunu uyguladığını ve bu durumun uluslararası insancıl hukuka ilişkin yükümlülüklerin göz ardı edilmesi anlamına geldiğini bildiriyor. Ayrıca, raporda şu ifadelere yer verildi: "Ukraynalı yetkililer, Mayıs 2025'te, çatışmayla ilgili nedenlerle (Ukrayna) işgal altındaki topraklarda yaklaşık 1800 Ukraynalı sivilin Rusya tarafından hala gözaltında tutulduğunu bildirdi." Gerçek sayının çok daha yüksek olmasının muhtemel olduğuna dikkat çekildi.

Raporda ayrıca, Ukrayna'nın kontrolü altındaki topraklarda da ulusal güvenlikle ilgili suçlamalarla—vatana ihanet ve casusluk dahil—çoğunlukla kendi vatandaşlarının gözaltına alındığı belirtildi.

Ceza adalet sistemi ve hesap verebilirlik endişesi

Çatışmayla ilgili tutuklu sayısındaki artışın Ukrayna'nın ceza adalet sistemini zorladığı vurgulandı. Rapor, BM İnsan Hakları Ofisi'nin tutuklulara yönelik işkence ve kötü muamele vakalarını belgelemeye devam ettiğini ve hesap verebilirliğin sınırlı kaldığını aktarıyor.

Volker Türk'ün değerlendirmesi

Volker Türk, raporun sivil tutuklulara uygulanan insan hakları ihlallerini açıkça ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi:

«(Ukrayna) İşgal altındaki topraklarda insanlar sokaklardan keyfi olarak toplanıyor, değişken yasal dayanaklarla suçlanıyor, günlerce, haftalarca, aylarca ve hatta yıllarca alıkonuluyor. Bu kişilerin çoğu zaman aileleriyle sınırlı bir iletişimleri oluyor. Bu korkunç çatışmadan ciddi şekilde etkilenen sivil tutukluların insan haklarına her türlü barış görüşmesinde öncelik verilmesi esastır.»

Türk, sivillere her zaman insanca muamele edilmesi gerektiğini ve yalnızca uluslararası hukuka uygun gerekçelerle alıkonulabileceklerini, bu gerekçeler ortadan kalkar kalkmaz serbest bırakılmaları gerektiğini vurguladı.

Raporun bulguları çatışmanın sivil nüfus üzerindeki ağır etkisini ortaya koyarken, uluslararası toplumun ve müzakere süreçlerinin sivil haklarını merkeze alması çağrısı yinelendi.