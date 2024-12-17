DOLAR
34,93 -0,13%
EURO
36,71 -0,09%
ALTIN
2.981,1 -0,07%
BITCOIN
3.705.022,07 -0,05%

BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Uzun Menzilli Silah Kullanımı Sivil Kayıpları Artırıyor

BM, uzun menzilli silahların kullanımının sivil kayıpları artırdığını ve insani durumu daha da zorlaştırdığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 01:16
BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Uzun Menzilli Silah Kullanımı Sivil Kayıpları Artırıyor

BM: Uzun Menzilli Silah Kullanımı Sivil Can Kaybını Artırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda uzun menzilli silahların kullanımına dikkat çekti ve bunun sivil kayıpları artırdığını belirtti.

Doughten, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Ukrayna oturumunda yaptığı konuşmada, savaşın uzamasıyla birlikte ölüm, yaralanma ve tarifsiz acıların yaşanmaya devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, cephe hattına yakın bölgelerdeki sivil altyapının tahrip edilmesinin, insanların hayatta kalma mücadelesini daha da zor hale getirdiğini vurguladı. Doughten, "İnsanlar, çoğu zaman tehlikeli göç yollarını seçmek zorunda kalıyor veya kalıp yaralanma ya da ölme riskini göze alıyor," dedi.

Uzun Menzilli Silahların Kullanımına Dikkat

Doughten, Temmuz ayından bu yana uzun menzilli silahların kullanımının sivil kayıpları artırdığını açıkladı. Kasımdaki olaylarda, 11 bölgede 65 sivilin hayatını kaybettiğini ve 372 kişinin yaralandığını bildirdi. Bu sayı, ekim ayına göre iki kat artış gösterdi.

Doughten, havaların -20 dereceye kadar düştüğünü ve sivil altyapıya verilen ağır hasar nedeniyle endişelerin arttığını ifade etti. Ayrıca, Rusya'nın Mart ayından bu yana Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik büyük çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini, bu saldırıların sonucunda Türkiye'nin enerji üretim tesislerinin %60’ından fazlasının hasar gördüğünü aktardı.

İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik Saldırılar

Doughten, insani yardım operasyonlarının da saldırı hedefi haline geldiğini belirterek, bu yıl öldürülen insani yardım çalışanlarının sayısının 2022’ye göre üç kat artarak 11’e ulaştığını ifade etti. Ayrıca, Ukrayna genelinde yaklaşık 14,6 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, 10 milyon kişinin ise yerinden edilmiş durumda bulunduğunu açıkladı.

Son olarak, insani yardım kuruluşlarının sert kış koşulları ve füze saldırılarıyla mücadele eden durumlarının zorluğunu vurgulayan Doughten, uluslararası topluma seslenerek, sivillerin, sivil altyapının ve insani yardım çalışanlarının korunması için güçlü bir şekilde uluslararası insancıl hukuk ilkelerine bağlı kalınması ve savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
2
MESAM 3. Geleneksel Ödül Töreni: Gazze'ye Dikkat Çekildi
3
ABD: Gazze'de Ateşkes İçin Taraflar Arasındaki Farklar Azaldı
4
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan PKK/YPG Üzerine Türkiye ile Görüşmeler
5
17 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Ziyaretler ve Etkinlikler
6
Eygi Ailesi'nden Blinken'a Hayal Kırıklığı: Umutlar Tükendi
7
BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Uzun Menzilli Silah Kullanımı Sivil Kayıpları Artırıyor

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları