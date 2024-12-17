BM: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Uzun Menzilli Silah Kullanımı Sivil Kayıpları Artırıyor

BM: Uzun Menzilli Silah Kullanımı Sivil Can Kaybını Artırıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda uzun menzilli silahların kullanımına dikkat çekti ve bunun sivil kayıpları artırdığını belirtti.

Doughten, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Ukrayna oturumunda yaptığı konuşmada, savaşın uzamasıyla birlikte ölüm, yaralanma ve tarifsiz acıların yaşanmaya devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, cephe hattına yakın bölgelerdeki sivil altyapının tahrip edilmesinin, insanların hayatta kalma mücadelesini daha da zor hale getirdiğini vurguladı. Doughten, "İnsanlar, çoğu zaman tehlikeli göç yollarını seçmek zorunda kalıyor veya kalıp yaralanma ya da ölme riskini göze alıyor," dedi.

Uzun Menzilli Silahların Kullanımına Dikkat

Doughten, Temmuz ayından bu yana uzun menzilli silahların kullanımının sivil kayıpları artırdığını açıkladı. Kasımdaki olaylarda, 11 bölgede 65 sivilin hayatını kaybettiğini ve 372 kişinin yaralandığını bildirdi. Bu sayı, ekim ayına göre iki kat artış gösterdi.

Doughten, havaların -20 dereceye kadar düştüğünü ve sivil altyapıya verilen ağır hasar nedeniyle endişelerin arttığını ifade etti. Ayrıca, Rusya'nın Mart ayından bu yana Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik büyük çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini, bu saldırıların sonucunda Türkiye'nin enerji üretim tesislerinin %60’ından fazlasının hasar gördüğünü aktardı.

İnsani Yardım Çalışanlarına Yönelik Saldırılar

Doughten, insani yardım operasyonlarının da saldırı hedefi haline geldiğini belirterek, bu yıl öldürülen insani yardım çalışanlarının sayısının 2022’ye göre üç kat artarak 11’e ulaştığını ifade etti. Ayrıca, Ukrayna genelinde yaklaşık 14,6 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, 10 milyon kişinin ise yerinden edilmiş durumda bulunduğunu açıkladı.

Son olarak, insani yardım kuruluşlarının sert kış koşulları ve füze saldırılarıyla mücadele eden durumlarının zorluğunu vurgulayan Doughten, uluslararası topluma seslenerek, sivillerin, sivil altyapının ve insani yardım çalışanlarının korunması için güçlü bir şekilde uluslararası insancıl hukuk ilkelerine bağlı kalınması ve savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini belirtti.