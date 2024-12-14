BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Üyeleri İstanbul'daki Üçüncü Toplantıda Bir Araya Geldi

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Üyeleri İstanbul'daki Üçüncü Toplantıyı Değerlendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da üçüncü resmi toplantısını gerçekleştirdi. Üyeler, sürdürülebilirlik konularını tartışmak üzere bir araya geldi.

Toplantının Hedefleri ve Katılımcıların Değerlendirmeleri

Toplantının ardından Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Ağı (ICLEI) Genel Sekreteri Gino Van Begin, 2025-2026 yıllarında uygulamayı planladıkları sıfır atık faaliyetlerini gündeme getirerek, "Görüşmelerimiz sıfır atığı daha iyi hayata geçirmenin yollarını belirlemek üzerineydi," dedi.

Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) Başkanı Carlos Silva Filho ise, "Gerçekten de sıfır atık konusunu birçok paydaş ve etkinlikte küresel liderlere ulaştırabileceğimizi fark ettik, bu büyük bir başarıydı," ifadesiyle kurulun faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

Delaware Üniversitesi Enerji ve Çevre Profesörü Saleem Ali ise, "Kurulun kurulduğu son 18 ayda dünya genelinden en iyi sıfır atık uygulamalarına yönelik vaka çalışmaları yayınladık," diyerek gelecekte gençlerin atık tüketimini azaltma konusunda bilinçlendirileceğini belirtti.

Hakima El Haite: Sıfır Atık Farkındalığı Artmalı

Fas'ın eski Çevre Bakanı ve "Liberal International" partisinin Başkanı Hakima El Haite, toplantının sıfır atık girişimi konusunda farkındalığı artırmayı amaçladığını ifade ederek, "Sıfır atık dünyası hayal ediyoruz. Bu, atığı sıfır düzeye indirmek değil, onu geri dönüştürmek ve yeniden üretmek demektir," dedi.

El Haite, "Sıfır atık, ürettiğimiz atık miktarını azaltmayı hedefliyor, özellikle gıda kaybı konusuna odaklanıyor. Dağıtılan gıdanın %40'ı çöpe gidiyor," şeklinde sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı.

Sonuç olarak, Emine Erdoğan'ın liderliğinin Türkiye ve dünya için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayan El Haite, "Onun liderliğinde, atıktan enerjiye, gübreye ve yeşil ekonomiye dönüşüm gerçekleştiren bir dünya hayal ediyoruz," dedi ve her ülkenin ilk kadınlarının bir davaya sahip olmasının önemini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üçüncü resmi toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı. Toplantının ardından üyelerden Fas'ın eski Çevre Bakanı ve "Liberal International" isimli siyasi partinin Başkanı Hakima el Haite, açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üçüncü resmi toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı. Toplantının ardından üyelerden Delaware Üniversitesi Enerji ve Çevre Profesörü Saleem Ali, açıklamalarda bulundu.