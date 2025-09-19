BM Sözcüsü Laerke: Gazze, Hızlı ve Yaygın Yerinden Etilmelerin Merkezi

UNOCHA Sözcüsünün uyarısı ve sayısal veriler

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'deki yerinden edilmelerin "korkunç bir hız, sıklık ve ölçekte" gerçekleştiğini vurguladı.

Laerke, AA muhabirinin sorusuna yazılı cevap verirken şunları kaydetti: "Sadece geçen ay 200 bin, 14-17 Eylül arasında ise 56 bin kişi yerinden edildi. Bu sayı, şu anda dahi artıyor. Bu, korkunç bir hız, sıklık ve ölçekte bir yerinden edilme ve Gazze kenti tam da bunun merkezinde."

UNOCHA verilerine göre, Mart ayında ateşkesin son bulmasından bu yana 1 milyondan fazla yerinden edilme kaydedildi. Laerke'nin ifadeleri, Gazze kentinin bu akının merkezinde olduğuna dikkat çekiyor.

Gazzelilerin yaşam koşulları ve yardım çağrısı

Laerke, Gazze kentindeki sivillerin "son yaşam hatlarının kesildiğini" belirterek, "Askeri (saldırılar) operasyonlar yoğunlaştıkça insanlar öldürülüyor, zorla göç ettiriliyor ve kıtlığın zaten doğrulandığı bir şehirde hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanlara Gazze'nin güneyine taşınmaları söylendi; ancak Laerke, çoğunun "ulaşım maliyeti" nedeniyle bunu yapamadığını kaydetti. Maddi imkanı olmayanların ise "genellikle bombardıman altında, ellerinde taşıyabilecekleri kadar eşyayla günlerce yürüyor." dedi.

Yardım kuruluşları çaresiz durumda. Laerke, Gazze kentine ulaşan meslektaşlarının felaket sahnelerine tanık olduğunu, ailelerin bitkin ve travmatize halde tekrar tekrar yerlerinden edildiğini aktardı. Laerke, yardımların daha geniş ölçekte ulaşmasına izin verilmesi, yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının kolaylaştırılması ve uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulundu.

Kalıcı bir ateşkes çağrısını yineleyen Laerke, her gün yüzlerce yardım tırının Gazze'ye ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

Kara saldırıları ve bilanço

İsrail ordusu, geçen ay hava bombardımanlarını yoğunlaştırdığı Gazze kentine 15 Eylül tarihinde kara saldırılarını başlattı. 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Gazze kenti, yoğun saldırılar altında bulunuyor.

Metinde yer alan ifadelere göre, "İsrail yönetimi, insani yardımların kısıtlandığı Gazze kentinde katliamlarını da sürdürüyor." Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun kara saldırılarını başlattığı 11 Ağustos tarihinden bu yana 3 bin 542 Filistinlinin öldüğünü bildirdi.

İsrail basınına konuşan bir ordu yetkilisi ise Gazze kentindeki 480 bin Filistinlinin güney bölgelere göç ettiğini belirtti.

Laerke ve yardım kuruluşları, sivillerin korunması, insani yardımların erişiminin sağlanması ve uluslararası hukuka uyulması konusunda acil adımlar atılması gerektiğini vurgulamaya devam ediyor.