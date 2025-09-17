BM Sözcüsü Shamdasani: İsrail'i Gazze'yi kasten yok etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz

BM Sözcüsü Shamdasani, İsrail'i Gazze kentini kasten yok etmekten vazgeçmekle uyarıp ağır saldırı, tank ilerleyişi ve zorunlu tahliye ihtimaline dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 10:54
BM Sözcüsü Shamdasani: İsrail'i Gazze'yi kasten yok etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz

BM Sözcüsü Shamdasani: İsrail'i Gazze'yi kasten yok etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz

BM'den sert uyarı: "Bu katliam durdurulmalı."

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, AA muhabirine yazılı yanıtında İsrail'in, işgal amaçlı kara saldırılarını başlattığı Gazze kentine ilişkin sert uyarılarda bulundu.

"Bu katliam durdurulmalı." ifadesini kullanan Shamdasani, "İsrail'i, Gazze kentini kasten yok etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Shamdasani, Gazze kentinin güneybatısına ağır toplar atıldığını ve buraya tankların ilerlediğini belirtti. Ayrıca Gazze kentinin insan eliyle kıtlığa itildiğinin altını çizdi.

Sözcü, İsrail ordusunun defalarca tanımlanamamış bir "terör altyapısını" hedef aldığını iddia ettiğini ancak buna yönelik kanıt sunamadığını vurguladı.

AA muhabirinin, "İsrail ordusu, Gazze kentine yeni bir kara saldırısı başlattı. İsrail hükümeti, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin kuzeyini zorla tahliye etmek istiyor. Bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Gazze'yi nasıl etkileyecek?" sorusuna yanıt veren Shamdasani, savaş hukukuna işaret ederek "Savaş kuralları gereği, bir saldırı asla çatışmalara doğrudan katılmayan sivilleri hedef alamaz." dedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

Haberde ayrıca, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirdiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Polis Merkezi Saldırısı: 16 Yaşındaki Saldırgan ve 6 Şüpheli Tutuklandı
2
Ömer Çelik: Menderes, Zorlu ve Polatkan 64. Yılında Rahmetle Anıldı
3
İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri
4
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Gözaltında
5
İsrail Gazze'de Psikolojik Savaşla Filistinlileri Yerinden Etmeye Çalışıyor
6
Türk İş Dünyası Bişkek’te 5 Milyar Dolarlık Türkiye-Kırgızistan Ticaret Hedefine Odaklandı
7
Ağustos'ta Trafiğe 215.130 Araç Kaydedildi, Toplam 32,8 Milyonu Aştı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu