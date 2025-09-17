BM Sözcüsü Shamdasani: İsrail'i Gazze'yi kasten yok etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz

BM'den sert uyarı: "Bu katliam durdurulmalı."

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, AA muhabirine yazılı yanıtında İsrail'in, işgal amaçlı kara saldırılarını başlattığı Gazze kentine ilişkin sert uyarılarda bulundu.

"Bu katliam durdurulmalı." ifadesini kullanan Shamdasani, "İsrail'i, Gazze kentini kasten yok etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Shamdasani, Gazze kentinin güneybatısına ağır toplar atıldığını ve buraya tankların ilerlediğini belirtti. Ayrıca Gazze kentinin insan eliyle kıtlığa itildiğinin altını çizdi.

Sözcü, İsrail ordusunun defalarca tanımlanamamış bir "terör altyapısını" hedef aldığını iddia ettiğini ancak buna yönelik kanıt sunamadığını vurguladı.

AA muhabirinin, "İsrail ordusu, Gazze kentine yeni bir kara saldırısı başlattı. İsrail hükümeti, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'nin kuzeyini zorla tahliye etmek istiyor. Bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Gazze'yi nasıl etkileyecek?" sorusuna yanıt veren Shamdasani, savaş hukukuna işaret ederek "Savaş kuralları gereği, bir saldırı asla çatışmalara doğrudan katılmayan sivilleri hedef alamaz." dedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

Haberde ayrıca, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirdiği kaydedildi.