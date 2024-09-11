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BM, Sudan'a Yönelik Yaptırımları 1 Yıl Daha Uzattı

Birleşmiş Milletler, Sudan'a uygulanan yaptırımları 2025'e kadar uzatma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 18:22
BM, Sudan'a Yönelik Yaptırımları 1 Yıl Daha Uzattı

BM, Sudan'a Yönelik Yaptırımları Uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 2005 yılından beri Sudan'a uyguladığı silah ambargosu, seyahat yasağı ve belli varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımların süresini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Oylama Sonrası Açıklamalar

ABD tarafından sunulan bu karar, 15 üyeli BMGK'de oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan açıklamada, ülkeye yönelik ambargonun ve seyahat yasağının süresinin 12 Eylül 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi. ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, Darfur halkının karşılaştığı tehlikeleri vurgulayarak, "Bu oylama, uluslararası toplumun Sudan ve bölgedeki barışa olan duyarlılığını gösteriyor," dedi.

Tarihi Yaptırımlar

BMGK, 29 Mart 2005 tarihinde kabul ettiği 1591 sayılı kararla, Darfur'daki çatışmalara karışan bazı birey ve kuruluşlara karşı uygulanacak yaptırımları onaylamıştı.

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