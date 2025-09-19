BM: Sudan'da 1 Ocak-30 Haziran'da 3 bin 384 sivil öldü

BM İnsan Hakları Ofisi raporu, Cenevre'de paylaşıldı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında 3 bin 384 sivil ölümünün belgelendiğini açıkladı. Bu veriler, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence tarafından BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında paylaşılan raporda yer aldı.

Raporda, Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların krizi derinleştirdiği; artan sivil kayıplar, etnik şiddet ve ağırlaşan insani koşuların öne çıktığı vurgulandı.

Rapor, 1 Ocak-30 Haziran dönemindeki belgeye dayalı sivil ölümlerinin çoğunlukla Darfur, Kurdufan ve Hartum'da gerçekleştiğini ve bunun 2024 boyunca belgelenen tüm sivil kayıpların yaklaşık %80'ini oluşturduğunu belirtti. Raporda, gerçek kayıp sayısının çok daha yüksek olması muhtemel olduğuna dikkat çekildi.

Belgelere göre can kayıplarının yaklaşık %70'i, tarafların yoğun nüfuslu bölgelere yönelik saldırıları ve bu bölgelerdeki çatışmalar sırasında meydana geldi. HDK'nin Nisan ayında Faşir ve Kuzey Darfur'daki saldırıları sonucunda 527 ölüm kaydedildi.

Ayrıca rapor, çatışmalar dışında en az 990 sivilin hukuka aykırı şekilde öldürüldüğünü belgeliyor ve Şubat-Nisan döneminde bu tür cinayetlerin sayısının üç kat arttığına işaret ediyor. BM, sivillere yönelik kasıtlı saldırıları uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku kapsamında yaşam hakkının ciddi ihlalleri olarak nitelendiriyor.

Raporda, Sudan çatışmasının dünyanın en büyük insani krizine yol açtığı vurgulanırken, 24,6 milyon kişinin artan kıtlık riski altında akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu; yaklaşık 19 milyon kişinin güvenli su ve sanitasyona erişemediği ve devam eden bir kolera salgınının olduğu belirtildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk raporda, "Sudan'daki çatışma unutulmuş bir çatışmadır ve umarım ofisimin raporu, savaş suçları da dahil vahşet suçlarının işlendiği bu feci duruma dikkat çeker." değerlendirmesinde bulundu. Türk, şiddetin tüm yönleriyle sona ermesi gerektiğini, cezasızlık ve suiistimal döngülerinin sürdüğünü ve bunun sona erdirilmesi için hesap verebilirliğin önemine vurgu yaptı.

Türk, ülkelerin bu acı gerçekle "topluca yüzleşmesi" ve çatışmayı sonlandırmak için nüfuzlarını kullanması gerektiğini belirterek, "Sivilleri korumak için acil önlemler alınmaz ve insani yardım hızlı, engelsiz ulaştırılmazsa çok daha fazla can kaybı yaşanacak." uyarısında bulundu.

Sudan'daki çatışmaların seyri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. BM'ye göre çatışmalar ülkenin altyapısı ile sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında ağır tahribata yol açtı ve dünyanın en büyük yerinden edilme krizine neden oldu.

Çatışmalar sonucu 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti. Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken HDK'nin ülkenin batısına yöneldiği bildirildi.