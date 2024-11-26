BM, Sudan'da En Şiddetli Açlık Çeken 8 Milyon Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Sudan Sözcüsü Leni Kinzli, iç savaşın etkisini ağır bir şekilde hissettirdiği Sudan'da, bu yıl şu ana kadar 7 milyon kişiye ulaşmayı başardıklarını açıkladı. Hedeflerinin yıl sonuna kadar en şiddetli açlıkla mücadele eden 8 milyondan fazla kişinin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu vurguladı.

Kinzli, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, WFP yardım tırlarının bu yılın başlarında kıtlık yaşandığı tespit edilen Zamzam Mülteci Kampı’na aylar sonra ilk kez ulaştığını duyurdu. Bu tırların 12 bin kişi için acil gıda yardımı taşıdığını belirtti.

WFP'nin Sudan’daki izole çatışma bölgelerine ulaşma çabalarının sürdüğünü aktaran Kinzli, "Bu bölgeler, açlığın en yüksek olduğu ve erişimin en zor olduğu yerler" açıklamasında bulundu.

Kinzli, yardım konvoyunun miktarını ihtiyaçlarla karşılaştırarak, "Bu miktar okyanusta bir damla" derken, bu kamyonların aylardır yardımdan mahrum olan insanlar için büyük bir umut kaynağı oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, WFP’nin gıda yardımı taşıyan 700’den fazla kamyonunun Sudan genelinde harekâtta olduğunu vurguladı.

Kinzli, "Bu yardımcılar, kıtlık riski altındaki 14 bölgeyi kapsıyor ve ülkenin en muhtaç bölgelerindeki milyonlarca insana ulaşmayı amaçlıyor. Toplamda, kamyonlar yaklaşık 17 bin 500 ton gıda yardımı taşıyacak. Bu, 1,5 milyon kişinin bir ay boyunca beslenmesi için yetecek" dedi.

Son olarak, Kinzli, çatışma taraflarına seslenerek, konvoyların güvenli bir şekilde geçişine izin vermeleri gerektiğini bildirdi. Güvenli erişim ve geçişin, WFP'nin Zamzam Mülteci Kampındaki kıtlığı durdurabilmesi ve diğer bölgelere yayılan açlık sorununu önleyebilmesi açısından kritik önem taşıdığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.