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BM: Sudan'da Uluslararası Hukuk İhlalleri Artıyor

BM, Sudan'da insani koşulların kötüleştiğini ve uluslararası hukuka aykırı davranışların arttığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 23:25
BM: Sudan'da Uluslararası Hukuk İhlalleri Artıyor

BM, Sudan'daki İnsani Krizi Kayıt Altına Aldı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlal edildiğine dikkat çekti. BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey oturumda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken başkanlık yaptı. Bu oturumda, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden Edem Wosornu, çatışmaların insani bedelinin giderek arttığını belirtti.

İnsani Bedel Artıyor

Wosornu, Sudan'daki savaşın 20 aydan fazla süredir devam ettiğini ve yoğun nüfuslu bölgelerde şiddetli çatışmaların tırmandığını açıkladı. “Uluslararası insancıl hukuka açık bir şekilde aykırı davranılıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sivil can kayıplarının korkunç boyutlara ulaştığını vurgulayarak, “Milyonlarca kişi, dünyanın en büyük açlık krizinde kıtlık tehdidiyle karşı karşıya” dedi.

Yerinden Edilme ve İnsani Yardım Krizi

Wosornu, geçen yılın nisan ayından bu yana Sudan'daki nüfusun yaklaşık dörtte birinin, yani 12 milyondan fazla insanın yerinden edildiğine, bunlardan 3,2 milyonunun ise komşu ülkelerde güvenlik arayışına girdiğine dikkat çekti. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine ulaşan insani yardım miktarının gerekli olanın yalnızca küçük bir kısmı olduğunu kaydetti ve “Bu, akıl almaz büyüklükte ve acımasızlıkta bir kriz. Sürekli ve acil dikkat gerektiren bir kriz” dedi.

Uluslararası Toplum Unutulmamalı

Wosornu, son günlerde Faşir ve Darfur'un diğer bölgelerinde meydana gelen ayrım gözetmeyen saldırılar sonucunda daha fazla sivil kaybı yaşandığını belirterek, “Şiddet endişe verici şekilde yeni bölgelere yayılıyor” diye ekledi. Uluslararası toplumun artık sorumluluklarını yerine getirmek için daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi.

BMGK’den Üç Talep

BM, Güvenlik Konseyi'nden üç talepte bulundu. Bunlar; “Tarafların uluslararası insancıl hukuka uymalarını talep etmek, insani yardım erişimini kolaylaştırmak ve finansmanı artırmak” olarak sıralandı. Wosornu, bu şiddet ve yıkım döngüsünü sona erdirmenin tek yolunun BMGK'nin Sudan'da kalıcı barışı sağlamak olduğunu ifade etti.

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