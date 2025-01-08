BM: Sudan'daki İç Savaş 12 Milyondan Fazla Kişiyi Yerinden Etti

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana süregelen iç savaş nedeniyle 12 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu. BM Cenevre Ofisi, Sudan'daki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara ilişkin verileri sosyal medya platformu X'ten paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Sudan içinde ve dışında yerinden edilen kişi sayısı Nisan 2023'ten bu yana 12 milyonu aştı. 14 milyon çocuk dahil, Sudan nüfusunun yarısı olan 25 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor" ifadelerine yer verildi.

Sudan'daki Çatışmaların Sebepleri

Sudan'da 15 Nisan 2023 tarihinden bu yana, ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bu savaşın sona ermesi için yürütülen tüm çözüm girişimlerinin ise sonuçsuz kaldığı bildiriliyor.

BM'ye göre, Sudan, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı bölgelerden biri olarak öne çıkmakta ve bu çatışmalarda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.