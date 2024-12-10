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BM: Sudan'daki Şiddet Artışı Güney Sudan'a Geçişleri Tehlikeye Atıyor

BMMYK, Sudan'daki şiddet nedeniyle Güney Sudan'a yapılan geçişlerin artması karşısında endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 22:31
BM: Sudan'daki Şiddet Artışı Güney Sudan'a Geçişleri Tehlikeye Atıyor

BM Güney Sudan'a Geçişlerin Artmasından Endişeli

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Sudan'da yaşanan şiddet olaylarının artışı nedeniyle Güney Sudan'a geçişlerin hızla arttığını duyurdu. BMMYK Sözcüsü Olga Sarrado, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Güney Sudan'a Günde 10 Bin Geçiş

Sarrado, geçen hafta 20 binden fazla Sudanlının sınır köylerinden Güney Sudan'a geçtiğini belirtirken, bu durumun önceki haftalara göre günlük geçiş sayısının üç katına çıktığını ifade etti. Cumartesi gününden bu yana tahminen her gün 7 bin ila 10 bin kişisinin Güney Sudan'a ulaştığı bildirildi. Bu kişilerin arasında Güney Sudanlıların da bulunduğu kaydedildi.

Kadınlar ve Çocuklar En Çok Etkilenenler

Yerinden edilenlerin büyük bir kısmının kadınlar ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çeken Sarrado, bu durumun çatışmanın en savunmasız kesimler üzerindeki etkisini gözler önüne serdiğini vurguladı. Ayrıca, bu kişilerin tümünün yaşamsal destek ihtiyaçları bulunduğunu, özellikle devam eden kolera salgını nedeniyle su ve sağlık hizmetleri alanındaki acil ihtiyaçların önem taşıdığını dile getirdi.

Şiddet Yardım Sağlama Kapasitesini Tehdit Ediyor

Sarrado, devam eden şiddetin BMMYK ve ortaklarının mültecilere ve yerinden edilmiş Sudanlılara hayat kurtarıcı koruma ve yardım sağlama yeteneklerini tehdit ettiğini de vurguladı.

Sudan'daki Savaşın Son Durumu

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar, askeri reform ve entegrasyon gibi tartışmalar nedeniyle sürüyor. Bu savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan tüm girişimler ise sonuçsuz kalmış durumda. Birleşmiş Milletler'e göre, bu çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın patlak vermesinden bu yana, ülkeden 3 milyondan fazla insan ayrıldı, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyonun üzerinde insan insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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