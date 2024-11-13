BM, Sudan'ın Adre Sınır Kapısı'ndaki 3 aylık uzatmayı memnuniyetle karşıladı

BM, Sudan'ın Adre Sınır Kapısı Üzerine Önemli Açıklamalar Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan yönetiminin Adre Sınır Kapısı'nı açık tutma süresini 3 ay daha uzatma kararını memnuniyetle karşıladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bu konuyla ilgili önemli bilgilere yer verdi.

İnsani Yardım Sevkiyatı Devam Ediyor

Dujarric, Sudanlı yetkililerin Adre Sınır Kapısı'nı açık tutma süresini uzatma kararını hatırlatarak, BM'nin buradan insani yardım sevkiyatına devam ettiğini belirtti. Ayrıca, BM'nin Ağustos ayından bu yana Adre Sınır Kapısı üzerinden 11 bin ton gıda yardımı göndermiş olduğunu vurguladı.

“Adre Sınır Kapısı milyonlarca insan için kritik öneme sahip” diyen Dujarric, bu kararın, Sudan'daki insanların ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir adım olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri'nin Görüşmesi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, COP29 Zirvesi kapsamında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile bir görüşme yaptığı bilgisi de verildi. Guterres, Sudan'da insani yardım dağıtımının önemine dikkat çekmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.