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BM, Sudan’ın Cezira Eyaletindeki Suçları Kınadı

Cezira eyaletinde işlenen suçların kaygı verici olduğunu belirten BM, sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 21:04
BM, Sudan’ın Cezira Eyaletindeki Suçları Kınadı

BM'nin Cezira Eyaletindeki Endişeleri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilci Yardımcısı ve Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Clementine Nkweta-Salami, Sudan'ın Cezira eyaletinde sivillere karşı işlenen suçların arttığını ve bunun son derece kaygı verici olduğunu belirtti.

Silahlı Şiddetin Arttığına Dikkat Çekildi

Salami, Cezira'daki durumu değerlendiren yazılı bir açıklama yaptı. İfadelerine göre, 20-25 Ekim tarihlerinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Cezira'nın doğusundaki köylere ciddi bir saldırı gerçekleştirdi. Bu süreçte, HDK savaşçılarının sivillere saldırdığı ve pazarlar ile evleri yağmaladığı bildirildi. Ayrıca, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddetin de yaşandığı vurgulandı.

Civilerin Güvenliği Tehlikede

Raporlara göre, birçok köy sakini fiziksel saldırılara ve tehditlere maruz kaldı. Bunun sonucunda, birçok sivil güvenlik arayışıyla evlerini terk etti. Salami, geçtiğimiz yıl Darfur'daki insan hakları ihlallerinin Cezira eyaletinde tekrarlandığını görmekten derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti: "Bu korkunç suçlar, özellikle kadınlar, çocuklar ve en savunmasız gruplar üzerindeki yükü artırıyor."

Saldırıların Durdurulması Gerekiyor

Salami, uluslararası insani hukuka göre sivillere yönelik tüm saldırıların yasak olduğunu hatırlatarak, bu saldırıların derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı. Sudanlı Doktorlar Ağı, Cezira'daki çatışmalar sonucunda 124 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Sudan'daki İç Savaşın Arka Planı

Sudan, 30 yıllık Ömer el Beşir yönetiminin halk hareketiyle son bulmasının ardından, ordunun ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) arasında devam eden güç mücadelesine sahne oluyor. Son 18 aydır süren çatışmalar, çözüm girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden oldu. BM verilerine göre, Sudan'da 20 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 11 milyondan fazla kişi yerinden edilmiş ve 25 milyondan fazla insan insani yardıma muhtaç durumda.

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