BM, Sudan'ın Faşir Şehri İçin Endişeleri Artıyor

BM'den Faşir'daki Sivil Güvenliği Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e yapılması muhtemel saldırı nedeniyle sivillerin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını dile getirdi.

Olası Saldırı İhtimaline Dikkat Çekildi

Magango, Sudan'da ordu ile HDK arasında süregelen çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. "HDK tarafından yapılması muhtemel saldırı nedeniyle Faşir'de yaşayan sivillerin güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz." diyen Magango, HDK'nın 20 Ocak'ta, orduya bağlı güçlere şehri terk etmeleri yönünde ültimatom verdiğini belirtti. Bu durumun, yakın bir saldırının habercisi olabileceğini vurguladı.

Faşir'in Zorlu Durumu

Sudan ordusunun saldırıya direnmeye hazır olduğunu aktaran Magango, Faşir'in Mayıs 2024'ten bu yana HDK kuşatması altında olduğuna dikkat çekti. Her iki tarafa, şehrin etrafındaki gerginliği azaltma ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak sivil nüfusun korunmasını sağlamak için acil adımlar atma çağrısında bulundu.

Magango, "Faşir halkı, özellikle şehirlerinin uzun süreli kuşatması sırasında aylarca süren anlamsız şiddet, vahşi ihlaller ve suistimallerden çok acı çekti. Bu durdurulmalı." ifadeleriyle durumu değerlendirdi. Ayrıca, her iki tarafa da Sudan halkının çıkarları doğrultusunda diyaloğa geri dönmeleri için bir çağrıda bulundu.

Sudan'daki Savaşın Seyri

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Bu savaşın sonlandırılması için yapılan tüm çözüm girişimleri ise sonuçsuz kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti ve 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.