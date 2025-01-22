DOLAR
35,64 -0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.159,23 -0,05%
BITCOIN
3.702.721,63 0,46%

BM, Sudan'ın Faşir Şehri İçin Endişeleri Artıyor

BM, HDK'nın Faşir'e yönelik olası saldırısından dolayı sivil güvenliğinden endişe duyuyor. Sudan'daki çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 22:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:53
BM, Sudan'ın Faşir Şehri İçin Endişeleri Artıyor

BM'den Faşir'daki Sivil Güvenliği Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e yapılması muhtemel saldırı nedeniyle sivillerin güvenliği konusunda derin endişe duyduklarını dile getirdi.

Olası Saldırı İhtimaline Dikkat Çekildi

Magango, Sudan'da ordu ile HDK arasında süregelen çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. "HDK tarafından yapılması muhtemel saldırı nedeniyle Faşir'de yaşayan sivillerin güvenliği konusunda derin endişe duyuyoruz." diyen Magango, HDK'nın 20 Ocak'ta, orduya bağlı güçlere şehri terk etmeleri yönünde ültimatom verdiğini belirtti. Bu durumun, yakın bir saldırının habercisi olabileceğini vurguladı.

Faşir'in Zorlu Durumu

Sudan ordusunun saldırıya direnmeye hazır olduğunu aktaran Magango, Faşir'in Mayıs 2024'ten bu yana HDK kuşatması altında olduğuna dikkat çekti. Her iki tarafa, şehrin etrafındaki gerginliği azaltma ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun olarak sivil nüfusun korunmasını sağlamak için acil adımlar atma çağrısında bulundu.

Magango, "Faşir halkı, özellikle şehirlerinin uzun süreli kuşatması sırasında aylarca süren anlamsız şiddet, vahşi ihlaller ve suistimallerden çok acı çekti. Bu durdurulmalı." ifadeleriyle durumu değerlendirdi. Ayrıca, her iki tarafa da Sudan halkının çıkarları doğrultusunda diyaloğa geri dönmeleri için bir çağrıda bulundu.

Sudan'daki Savaşın Seyri

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Bu savaşın sonlandırılması için yapılan tüm çözüm girişimleri ise sonuçsuz kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti ve 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Motosiklete Silahlı Saldırı: Bir Ölü, Bir Yaralı
2
Nashville'de Lise Saldırısı: 1 Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti
3
23 Ocak 2025 Gündemi: Ekonomi, Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
4
İsrail, Hamas'tan Arbel Yehud'un Serbest Bırakılmasını Talep Etti
5
Türk Devletleri Teşkilatı, Kartalkaya Yangını Sonrası Milli Yas İlan Etti
6
Fransa'da DİTİB'e Bağlı Caminin Önüne El Bombası Bırakıldı
7
Siirt'te Yamaç Paraşütçülerinin Köpeklerle Zorlu Anları

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor