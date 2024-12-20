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BM: Sudan'ın Faşir Şehrinde Mayıstan Bu Yana 782 Kişi Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler, Sudan'ın Faşir kentinde HDK kuşatması altındaki ölü sayısının 782'ye ulaştığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 22:50
BM: Sudan'ın Faşir Şehrinde Mayıstan Bu Yana 782 Kişi Hayatını Kaybetti

BM Açıkladı: Faşir'de Ölü Sayısı Artıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, mayıs ayından bu yana Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından kuşatılan Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin Faşir şehrinde en az 782 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türk, yazılı bir açıklamada HDK'nin kuşatması altındaki Faşir'de mayıs ayından bu yana hayatını kaybedenlerin yanı sıra 1143'ü aşkın kişinin yaralandığını belirtti. Devam eden kuşatma ve çatışmaların her gün birçok insanın hayatını tehdit ettiğini vurgulayan Türk, "Bu rahatsız edici durum devam edemez ve HDK'nin bu korkunç kuşatmayı sona erdirmesi gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Çatışmanın taraflarına, "sivillere ve sivil yapılara yönelik saldırıları durdurmaya" ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağrıda bulunan Türk, binlerce sivilin güvenli bir şekilde şehirden çıkma garantisi olmadan mahsur kaldığını belirtti.

Türk, Faşir'in, kuşatmanın başlamasından bu yana geçen 7 ay boyunca HDK, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve müttefik kuvvetleri arasında bir savaş alanına dönüştüğünü kaydetti. Çatışma bölgelerinde patlayıcı silahların kullanıldığını belirten Türk, sivillere ve sivil yapılara yönelik saldırıların "savaş suçu teşkil edebileceği" konusunda uyardı.

Sudan'daki Savaşın Arkasında Yatan Sebepler

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor. Bu savaşın sona erdirilmesi için başlatılan çözüm girişimleri ise sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Sudan'daki çatışmalarda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başladığı tarihten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. Ayrıca, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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