BM: Sudan Kabusun İçinde Sıkışıp Kalmış Durumda

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki büyüyen krizle ilgili uyarıda bulunarak, "Sudan kabusun içinde sıkışıp kalmış durumda." ifadesinde bulundu. BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan toplantıda, Sudan'daki çatışmaların ve sivillere yönelik saldırıların ciddiyeti ele alındı.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, El Cezire eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) düzenlediği saldırıların, son 18 ayın en sert eylemleri arasında yer aldığını belirtti. Bu tür saldırılar sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ve yerlerinden edildiğini vurguladı.

DiCarlo, "28 Ekim'de bu salonda BM Genel Sekreteri'nin de ifade ettiği üzere, Sudan kabusun içinde sıkışıp kalmış durumda." dedi. Faşir ve Hartum'da devam eden çatışmalara da dikkat çeken DiCarlo, HDK'nin sivillere yönelik saldırılarını kınadı ve Sudan ordusunun yerleşim bölgelerine yönelik hava saldırılarını da sert bir şekilde eleştirdi.

Konuşmasında, "Her iki tarafın da bu şiddetten sorumlu olduğunu vurgulamak isterim. Sudan halkının acilen bir ateşkese ihtiyacı var. Çatışmaların sona ermesi, sivilleri korumanın en etkili yoludur." diyerek tarafların mutlaka müzakere masasına oturması gerektiğini dile getirdi.

DiCarlo, "Bu durum, ülkeye düzenli silah akışı gibi ciddi dış destek sayesinde mümkün oluyor. Tarafların bazı müttefiklerinin Sudan'daki katliama olanak sağladığı kabul edilemez ve derhal sona erdirilmelidir." diyerek dış müdahalelere dikkat çekti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi Ramesh Rajasingham, Sudan halkının 18 aydır devam eden acımasız şiddet altında olduğunu belirtti. Rajasingham, "Hiçbir rahatlama belirtisi yok. Endişe verici tahminler, çatışmanın daha da tırmanabileceğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Nüfus yoğunluğu fazla bölgelerdeki çatışmalar nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirten Rajasingham, Ocak 2022'den itibaren 11 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini ve yaklaşık 3 milyon kişinin komşu ülkelere sığındığını aktardı. Ayrıca, Sudan genelinde büyük bir açlık krizi yaşandığını vurgulayarak, "750 binden fazla kişi kıtlık koşullarıyla karşı karşıya." dedi.

Rajasingham, "Uluslararası toplum, Sudan'da yaşananları ciddiyetle ele almalı ve buna karşı acil adım atmalıdır." diyerek, öncelikli olarak sivillerin korunması gerektiğinin altını çizdi. Acil insani yardım erişiminin sağlanması ve yardım kuruluşlarına finansal desteğin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Son olarak, Rajasingham, Sudan'da acil barışın sağlanması için derhal adım atılması çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.